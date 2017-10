2017-10-24 10:38:46.0

Weltfußballer-Wahl Diese Grafiken zeigen, wie wertvoll Ronaldo, Messi und Neymar sind

370 Millionen Euro Marktwert, über 1000 Tore, 9 Champions-League-Titel. Diese Zahlen zeigen: Die Top-Platzierten bei der Wahl zum Weltfußballer spielen in einer ganz eigenen Liga.

Schon wieder Cristiano Ronaldo. Bei der Wahl zum Fifa-Weltfußballer liegt der Portugiese zum fünften Mal ganz vorn. Noch vor Erzrivale Messi und Neymar, dessen Rekordtransfer zuletzt für Aufsehen in der Fußballwelt sorgte.

Insgesamt feierte Ronaldo im ehrwürdigen London Palladium seine zehnte individuelle Saison-Auszeichnung - zweimal gewann er den Ballon d'Or der Zeitung France Football, dreimal wurde er Europas Fußballer des Jahres. So erfolgreich war zuvor kein Fußballer der Geschichte.

ANZEIGE

Die silberne Trophäe erhielt Ronaldo als Krönung seiner erneut herausragenden Saison. Mit zwölf Treffern schoss er Real Madrid zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung eines Teams in der Champions League und holte sich die Torjägerkanone. Die Königlichen gewannen mit ihrem Superstar auch die Club-WM und die spanische Meisterschaft. Nach dem EM-Triumph führte Ronaldo das portugiesische Nationalteam auch zur direkten Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Selbst die schwerwiegenden Vorwürfe der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro konnten zumindest seiner fußballerischen Popularität nichts anhaben.

Ronaldo vs. Messi vs. Neymar

Wie wertvoll nicht nur Ronaldo, sondern auch Messi (FC Barcelona) und Neymar (Paris Saint-Germain) für ihre Clubs sind, wollen wir hier in drei Grafiken zeigen. Einen Superlativ erreichen die drei Fußballstars bei der Währung im Fußballgeschäft: dem Marktwert.

Bei so viel Erfolg ist Neid nicht fern: Ronaldo stimmte bei der Wahl nicht für Lionel Messi, Messi nicht für Ronaldo. Auch bei der Anzahl der Erfolge schenken sich die beiden nichts:

Und dann erreichen die drei Superstars noch die ungeheure Rekordzahl von derzeit 1238 Toren. Mit Blick auf die Grafik wird klar: Ronaldo traf zwar öfter, Messi legte Tore häufiger vor.

Übrigens: Ronaldo und Messi verteilten ihre Stimmen gezielt an ihre Teamkollegen: Ronaldo stimmte für Luka Modric, Sergio Ramos und Marcelo. Messi vergab Punkte an Luis Suárez und Andrés Iniesta. Auf Platz drei setzte der Argentinier immerhin noch seinen Konkurrenten Neymar. axhe/dpa