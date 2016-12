2016-12-29 08:22:57.0

Leitartikel Doping: Russland hat seine Glaubwürdigkeit verspielt

Tausende russische Athleten sind in dubiose Doping-Machenschaften verstrickt. Alles Lügen, heißt es aus Moskau. Trotzdem kann es jetzt nur eine Konsequenz geben. Von Andreas Kornes

Es gab gestern Vormittag ein paar Stunden, da schien sich die Wahrheit gegen die Lüge durchgesetzt zu haben. Die Chefin der russischen Antidoping-Agentur Rusada hatte gegenüber der New York Times zugegeben, dass Russland seine Sportler in großem Stil gedopt hat. Dieses Geständnis rüttelte die Sportwelt auf, denn bisher hatte die russische Strategie darin bestanden, alle Vorwürfe mit einem empörten „Njet“ abzutun.

Die Reaktionen auf das überraschende Interview pendelten dementsprechend zwischen Erstaunen und Misstrauen, denn Anna Anzeliowitsch hatte auch gesagt, dass die russische Regierung nichts von all den Machenschaften gewusst habe. Dem aufmerksamen Leser des Interviews dürften an dieser Stelle erste Zweifel gekommen sein. Gestern Mittag kam dann das Dementi aus Moskau. Njet, so sei das alles gar nicht gewesen. Die Aussagen Anzeliowitschs seien verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen worden.

ANZEIGE

Dass es in Russland ein bestens organisiertes Dopingsystem gegeben hat (und vielleicht noch immer gibt), ist unstrittig. Der Doping-Sonderermittler Richard McLaren listet hunderte Beweise und Indizien auf. Geheimdienst, Dopingkontrolleure, Politiker und rund tausend russische Sportler sind in die Machenschaften verstrickt.

Der russische Doping-Skandal im Schnelldurchlauf 1 von 23 vorherige Seite nächste Seite

3. Dezember 2014: Alles beginnt mit dem Dokumentarfilm «Geheimsache Doping - Wie Russland seine Sieger macht». Das Image des russischen Sports wird durch Enthüllungen der ARD über systematisches Doping, Vertuschung von Kontrollen und Korruption auf schockierende Weise beschädigt...



... Die Dokumentation präsentiert geheime Aufzeichnungen mit Hinweisen auf ein staatlich unterstütztes Doping sowie auf einen offenbar im Hintergrund wirkenden Betrugs- und Vertuschungsapparat. Sogar die Spitze des Leichtathletik-Weltverbandes mit Ex-Präsident Lamine Diack ist involviert.



16. Dezember 2014: Die Welt-Anti-Doping setzt eine Kommission zur Aufklärung der Vorwürfe gegen den russischen Spitzensport ein. Der frühere WADA-Chef Richard W. Pound führt das dreiköpfige Gremium an, ihm zur Seite stehen Experte Richard McLaren und der deutsche Kriminalbeamte Günter Younger.



16. Juli 2015: Aufgrund von Doping-Ermittlungen zieht der russische Leichtathletik-Verband vorläufig sein komplettes Geher-Team von internationalen Wettkämpfen zurück. Die WM findet Ende August in Peking ohne die mit Abstand erfolgreichste Geher-Nation statt.



4. November 2015: Diack wird Bestechlichkeit und Geldwäsche vorgeworfen. Die französische Justiz erhebt Anklage gegen den 82-Jährigen. Diack soll in seiner Amtszeit mehr als eine Million Euro für die Vertuschung positiver Doping-Proben kassiert haben, erklärt eine französische Staatsanwältin.



9. November 2015: Die unabhängige WADA-Kommission um Pound legt ihren ersten Bericht vor, der ein Schreckensbild der Doping-Praktiken in der russischen Leichtathletik zeigt. Die Kommission empfiehlt, Russland aus der IAAF auszuschließen.



10. November 2015: Die WADA entzieht dem Doping-Kontrolllabor in Moskau vorläufig die Akkreditierung. Das Internationale Olympische Komitee suspendiert das IOC-Ehrenmitglied Lamine Diack.



13. November 2015: Die IAAF suspendiert den Gesamtrussischen Leichtathletik-Verband ARAF angesichts der gravierenden Dopingvorwürfe.



18. November 2015: Die WADA suspendiert Russlands Anti-Doping-Agentur RUSADA, weil sie die Regeln nicht eingehalten hat.



7. Januar 2016: Die Ethikkommission der IAAF sperrt im Zuge des Dopingskandals den Sohn von Ex-Präsident Diack, Papa Massata, den ehemaligen IAAF-Schatzmeister Walentin Balachnitschjow und Russlands Ex-Cheftrainer Alexej Melnikow lebenslang. Der frühere Anti-Doping-Chef Gabriel Dollé wird für fünf Jahre gesperrt.



14. Januar 2016: Bei der Präsentation des zweiten Berichts wirft die unabhängige WADA-Kommission der IAAF «ein komplettes Versagen im Kampf gegen Doping und Korruption» vor. Hauptverantwortlicher für die «Organisation und Ermöglichung der Verschwörung» sei der frühere IAAF-Präsident Diack.



6. März 2016: Das angeblich große Reinemachen in der russischen Leichtathletik wird durch neue Vorwürfe gegen die Sport-Weltmacht erschüttert. Eine neue TV-Dokumentation präsentiert im WDR Belege für Verstöße von Russlands Leichtathletik gegen Auflagen vom Weltverband IAAF und der Welt-Anti-Doping-Agentur.



7. März 2016: Die russische Weltklasse-Spielerin Maria Scharapowa ist bei den Australian Open im Januar positiv auf Meldonium getestet worden. Das gibt sie selbst bekannt. Bis Mitte April verzeichnet die WADA mehr als 170 Positiv-Tests auf Meldonium, das erst seit Jahresanfang auf der Liste der verbotenen Mittel steht. Da unklar ist, wie lange Meldonium nachweisbar ist, lockert die WADA ihre Richtlinien.



12. Mai 2016: Der ehemalige Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, Gregori Rodschenkow, behauptet in der «New York Times», dass er in Sotschi positive Dopingproben russischer Athleten zusammen mit der Anti-Doping-Agentur Rusada sowie dem Geheimdienst auf Anordnung vom Staat vertuscht habe. 15 der russischen Medaillengewinner in Sotschi seien gedopt gewesen. US-Justiz, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die WADA nehmen Ermittlungen auf.



17. Mai 2016: Bei Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking werden 31 Sportler positiv getestet. Darunter sollen 14 russische Sportler sein, offenbar auch zehn Medaillengewinner. Eine davon ist Hochsprung-Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa. Gleichzeitig setzt die WADA eine Untersuchungskommission wegen der Sotschi-Vorwürfe ein.



27. Mai 2016: Bei Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen 2012 in London sind 23 Sportler positiv getestet worden. Hinzu kommt eine weitere positive Probe von den Sommerspielen 2008 in Peking. Acht russische Sportler sind betroffen.



8. Juni 2016: Scharapowa wird für zwei Jahre wegen ihres positiven Tests auf Meldonium gesperrt.



15. Juni 2016: Die WADA erhebt erneut schwere Vorwürfe. So sollen zwischen dem 15. Februar und 29. Mai insgesamt 736 geplante Dopingkontrollen nicht durchgeführt worden sein. Kontrolleure seien in Russland von Athleten massiv behindert und von Beamten des russischen Geheimdienstes FSB eingeschüchtert worden.



17. Juni 2016: Einstimmig bestätigt das Council der IAAF die Sperre für die russischen Leichtathleten. Damit dürfen sie bei den Olympischen Spielen in Rio nicht starten. Es gibt jedoch einen Kompromiss. Einzelne Athleten können unter neutraler Flagge teilnehmen, sofern sie nicht im russischen Doping-System involviert sind. So erhält Weitspringerin Darja Klischina eine Ausnahmegenehmigung von der IAAF.



3. Juli 2016: Russland legt Einspruch gegen den Olympia-Ausschluss seiner Leichtathleten vor dem CAS ein.



11. Juli 2016: Der CAS verschiebt ein Urteil im Fall Maria Scharapowa auf September. Damit ist sie bei Olympia nicht dabei.



18. Juli: Die Welt-Anti-Doping-Agentur legt ihren Ermittlungsbericht zu den Doping-Anschuldigungen rund um die Winterspiele in Sotschi gravierende Belege für staatlich gesteuertes Doping in Russland vor. Im Moskauer Dopinglabor seien über Jahre hinweg positive Proben verschwunden, das russische Sportministerium habe die Manipulationen überwacht, hieß es in dem in Toronto vorgestellten Report. Eine Empfehlung für Sanktionen wie einen Olympia-Ausschluss gab er aber nicht.



bis 21. Juli 2016: Der CAS will über den Einspruch gegen den Ausschluss russischer Leichtathleten in Rio entscheiden

Spannend ist, wie die Sportverbände mit den Ergebnissen des McLaren-Reports umgehen. Duckmäuserisch war die Reaktion des Internationalen Olympischen Komitees unter Leitung von Thomas Bach, als es um Konsequenzen für die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro ging. Kurz vor deren Beginn war der erste Teil des Reports veröffentlich worden. Das IOC drückte sich um einen Ausschluss der russischen Mannschaft und schob die Entscheidung an die Verbände ab. Diese sollten in wenigen Tagen alle russischen Sportler überprüfen und nur nachweislich saubere starten lassen.

Das Ergebnis dieser Farce ist bekannt, fast die komplette russische Mannschaft war in Rio dabei. Anders machte es das Paralympische Komitee, welches das russische Team komplett von den Paralympics ausschloss.

Doping in Russland: Abstreiten und Verschwörungstheorien

Über all dem steht die russische Strategie des Abstreitens. Eine Verschwörung des Westens nennen es die Mächtigen in Russland. Der Mächtigste ist Wladimir Putin, und ihm hatte es perfekt in die Karten gespielt, als sich die russische Mannschaft bei den Winterspielen 2014 im heimischen Sotschi auf Platz eins des Medaillenspiegels katapultierte. Vier Jahre zuvor hatte Russland noch abgeschlagen Rang elf belegt, was deutliche Spuren am Selbstwertgefühl der stolzen Sportnation hinterlassen hatte. Seit jeher hat der Sport in Russland einen hohen Stellenwert. Und seit jeher schmücken sich die Machthaber mit erfolgreichen Sportlern. Wie die Erfolge der jüngeren Vergangenheit zustande kamen, hat McLaren aufgedeckt. Spätestens nach dem zweiten Teil seines Reports kann es für die Sportverbände nur eine Reaktion geben: Russische Mannschaften müssen von Großveranstaltungen ausgeschlossen werden. So lange, bis der Antidopingkampf in Russland diesen Namen verdient.

Natürlich besteht die Gefahr, dass ein Komplettausschluss auch „saubere“ Sportler trifft. Es mag auch in Russland solche geben, die sich dem verlockenden Angebot widersetzt haben. Wer aber soll diese in dem gigantischen Dopingsumpf finden? Nationen, deren Geheimdienste Dopingproben manipulieren, haben im Sport nichts zu suchen. Es gilt, ein Mindestmaß an Chancengleichheit zu wahren.

Russland hat seine Glaubwürdigkeit verspielt. Das Eingeständnis von Anna Anzeliowitsch war ein Signal des Umdenkens – bis das Njet aus Moskau kam.