2017-05-27 22:20:00.0

DFB-Pokal Dortmund erkämpft vierten Pokalsieg mit 2:1 über Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund hat zum vierten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Der BVB besiegte om Pokalfinale heute Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion mit 2:1.

Vierter Anlauf, erster Sieg: Nach drei verlorenen Endspielen in Serie hat Borussia Dortmund den Titelfluch besiegt, für Eintracht Frankfurt geht dagegen das Warten auf den ersten Cuperfolg auch nach 29 Jahren weiter.

Die Dortmunder setzten sich im Endspiel des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion mit 2:1 (1:1) durch. Für den BVB war es der insgesamt vierte Pokalsieg der Vereinsgeschichte und für Trainer Thomas Tuchel in seinem womöglich letzten Spiel als Trainer der Schwarz-Gelben der erste Titelgewinn.

Ousmane Dembélé (8.) und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang per Foulelfmeter (67.) schossen den Dortmunder Pokal-Triumph heraus, für die Frankfurter konnte Ante Rebic zwischenzeitlich ausgleichen (29.). Doch eine einseitige Angelegenheit war es keineswegs, der Bundesliga-Elfte Frankfurt war über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner und lieferte einen packenden Pokalfight ab.

«Wenn wir es wieder nicht schaffen, überlege ich das nächste Mal, ob ich überhaupt noch mitfahre», hatte BVB-Präsident Reinhard Rauball angesichts der drei Final-Niederlagen seit 2014 noch gesagt. Derartige Überlegungen muss er aber nicht anstellen, nachdem die Westfalen am Ende ihrer Favoritenstellung doch gerecht wurden

74.322 Zuschauer im ausverkauften Berliner Olympiastadion sorgten erwartungsgemäß für eine stimmungsvolle Kulisse. Der Pokal wurde von der zweimaligen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt ins Stadion getragen. Die Augen waren auch auf die Trainer gerichtet. Frankfurts Coach Niko Kovac dirigierte in seiner Heimatstadt im feinen Anzug die Eintracht, Tuchel bevorzugte auf der Gegenseite in seinem womöglich letzten Spiel als Dortmunds Trainer einen Trainingsanzug. In der nächsten Woche soll es zum Gespräch über eine weitere Zusammenarbeit kommen, das Verhältnis zu Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gilt aber als zerrüttet.

DFB-Pokalfinale 2017: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

Bei bestem Fußball-Wetter legte der BVB gut los. Bereits in der Anfangsphase sorgte Marco Reus, der bis zum Samstag noch nie einen Titel gewonnen hatte, über den linken Flügel zweimal für Gefahr (2. und 4.). Nur vier Minuten später war es auch schon passiert. Nach Zuspiel von Lukasz Piszczek ließ Dembélé den Frankfurter Vallejo aussteigen und setzte den Ball ins linke obere Eck. Es war fast eine Kopie des 3:2-Siegtreffers aus dem Halbfinale gegen den FC Bayern München.

Nach dem frühen Tor waren die Frankfurter gezwungen zu reagieren. Und sie reagierten, während der BVB das Ergebnis erst einmal verwaltete. Ein Kopfball von Timothy Chandler war eine erste Warnung für den BVB (20.). Sechs Minuten späten waren die Hessen bei einer Doppelchance von Haris Seferovic und Rebic schon näher dran. Rebic besorgte schließlich auch den Ausgleich. Nach Zuspiel von Mijat Gacinovic ließ der Kroate dem Dortmunder Schlussmann Roman Bürki keine Chance.

Und die Dortmunder Mienen verfinsterten sich weiter, zumal Reus schon früh humpelte und nach gut einer halben Stunde länger am Knie behandelt wurde. Dazu blieb die Eintracht am Drücker und verpasste kurz vor der Pause knapp das Führungstor. Nach einem Doppelpass mit Gacinovic traf Seferovic den Pfosten (39.). Der Schweizer hatte erwartungsgemäß den Vorzug vor Publikumsliebling Alexander Meier erhalten. «Wir hatten in den ersten zehn Minuten Probleme, danach waren wir die bessere Mannschaft», sagte Frankfurts Co-Trainer Robert Kovac.

Für Reus ging es nach der Pause nicht weiter, ebenso blieb Kapitän Marcel Schmelzer mit Oberschenkelproblemen in der Kabine. Dafür brachte Tuchel den jungen Amerikaner Christian Pulisic und Gonzalo Castro ins Spiel. Nuri Sahin, der auch eine Alternative gewesen wäre, stand indes aus taktischen Gründen überhaupt nicht im Kader.

Die Pause tat dem BVB gut, die Westfalen rissen das Spiel wieder an sich und kamen gleich zu ersten Chancen. Shinji Kagawa tauchte in halblinker Position frei vor dem Tor auf, traf aber den Ball nicht richtig (50.). Noch brenzliger wurde es bei einem Seitfallzieher von Aubameyang, als Frankfurts Marco Fabian kurz vor der Linie rettete und der Ball noch die Latte touchierte (63.). Kurz darauf erzielte Aubameyang doch noch sein Tor. Nach Foul von Frankfurts Schlussmann Lukas Hradecky an Pulisic traf der Bundesliga-Torschützenkönig vom Punkt. Womöglich war es das Abschiedsgeschenk des in Europa heiß begehrten Aubameyang.

Das Gegentor war zugleich das Signal für Kovac, Meier ins Spiel zu bringen. Und der Stürmer hatte gleich eine gute Gelegenheit (79.), auf der Gegenseite traf Aubameyang die Latte (86.).

Freiburg und Hertha jubeln nach BVB-Pokalsieg

Beim Pokal-Triumph von Borussia Dortmund durften auch die Bundesliga-Rivalen Hertha BSC und SC Freiburg jubeln. Durch den 2:1-Erfolg der Westfalen am Samstag gegen Eintracht Frankfurt qualifizierte sich der Bundesliga-Sechste Berlin direkt für die Europa League. Das Überraschungsteam aus Freiburg schaffte es unterdessen als Siebter in die Qualifikationsrunde zur Europa League.

Dortmund besiegt Frankfurt und gewinnt DFB-Pokal

Die Eintracht ist dagegen international nicht vertreten, da nur der DFB-Pokalsieger einen direkten Startplatz erhält. Der unterlegene Cupfinalist geht seit Beginn der Saison 2015/16 leer aus. Da der BVB für die Champions League qualifiziert ist, rückt der Siebtplatzierte aus der Bundesliga nach.

Eintracht Frankfurt: Hradecky - M. Hector, Abraham, Vallejo - Chandler (72. Meier), Oczipka - Medojevic (56. Tawatha), Gacinovic - Fabian (79. D. Blum), Rebic - Seferovic

Borussia Dortmund: Bürki - Bartra (76. Durm), Sokratis, Schmelzer (46. Castro) - Piszczek, Ginter, Guerreiro - Dembélé, Kagawa, Reus (46. Pulisic) - Aubameyang

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 74.322 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Dembélé (8.), 1:1 Rebic (29.), 1:2 Aubameyang (67./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Gacinovic (2), Hradecky (1), Abraham (1), Rebic (1) / Dembélé (2) Beste Spieler: Abraham, Rebic / Dembélé, Pulisic

