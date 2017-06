2017-06-21 16:00:00.0

Ex-Tennis-Star Englisches Gericht erklärt Boris Becker für pleite

Boris Becker plagen offenbar große Geldsorgen: Ein Gericht in seiner Londoner Wahlheimat kam am Mittwoch zu dem Urteil, dass der ehemalige Tennis-Star bankrott ist.

Es ist ein hartes Urteil, zu dem am Mittwoch ein englisches Gericht kam: Ex-Tennis-Star Boris Becker ist bankrott. Im Rahmen eines Verfahrens, in dem es um ausstehende Forderungen an den ehemaligen Weltklassespieler ging, erklärte ihn die vorsitzende Richterin für zahlungsunfähig.

Die Privatbank Arbuthnot Latham & Co hatte den Konkurs des 49-Jährigen beantragt. Hintergrund: Der dreifache Wimbledonsieger hatte eine seit Oktober 2015 vollstreckbare Forderung trotz mehrfacher Mahnungen nicht bezahlt.

In der Verhandlung hatten seine Anwälte noch versucht, Richterin Christine Derrett um eine letzte Chance zu bitten und ihm weitere 28 Tage Aufschub zu gewähren. In dieser Zeit wollte Becker seine Villa auf Mallorca verkaufen. Der Verkauf hätte nach Einschätzung seiner Anwälte etwa sechs Millionen Euro eingebracht.

Dazu kommt es nun aber nicht. Becker war in der etwa 30-minütigen Verhandlung persönlich nicht vor Ort. Richterin Derrett verwies darauf, dass die Forderung an ihn aber schon beinahe zwei Jahre bestehe und er bislang keine Bemühungen gezeigt habe, das Geld zu bezahlen.

Zuletzt war Becker als Experte bei Eurosport engagiert

Die Pleite von Becker kommt insofern überraschend, weil er zuletzt durchaus lukrative Jobs erhalten hatte: Bei den French Open hatte er als Experte für den Sportsender Eurosport gearbeitet, ebenso wie bei den Australian Open. Zuvor hatte er die langjährige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, den Serben Novak Djokovic, als Trainer betreut. In den drei Jahren der Zusammenarbeit war Djokovic zum Weltklassespieler gereift. Erst im Dezember 2016 hatten die beiden das Ende der Zusammenarbeit bekannt gegeben. eisl

