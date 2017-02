2017-02-26 07:05:04.0

Bundesligaspiele am Sonntag Europa-League-Erfolge sollen Gladbach und Schalke beflügeln

In der Europa League kamen Schalke und Gladbach in dieser Woche weiter, besonders die Borussia tankte in Florenz frisches Selbstvertrauen. Beide Clubs sind am Sonntag auch in der Bundesliga auf Erfolgserlebnisse angewiesen.

Schalke 04 will wieder näher an die internationalen Ränge heranrücken. Foto: Friso Gentsch (dpa)