Fußball Ex-Löwen-Trainer Marco Kurz geht nach Australien

Marco Kurz hat einen neuen Job. Der ehemalige Trainer von 1860 und dem FC Ingolstadt unterschrieb beim australischen Erstligisten Adelaide United einen Zweijahresvertrag.

Der einstige Bundesligatrainer Marco Kurz hat in Australien einen neuen Job gefunden. Der 48 Jahre alte Ex-Profi unterschrieb beim dortigen Fußball-Erstligisten Adelaide United einen Zweijahresvertrag. Die Verpflichtung des Deutschen sei ein erster wichtiger Schritt für den Verein, um wieder in die Spitze der A-League vorzustoßen, kommentierte United-Fußballchef Ante Kovacevic am Freitag. Adelaide hatte die vergangene Saison nur als Tabellenvorletzter der zehn Clubs umfassenden Liga abgeschlossen.

Kurz war zuletzt vereinslos. 2013 heuerte der Ex-Profi bei 1899 Hoffenheim an - und musste nach drei Monaten gehen. Die Saison darauf übernahm er den FC Ingolstadt - für neun Spieltage. In der Winterpause 2015/2016 holte Fortuna Düsseldorf Kurz - und beurlaubte ihn nach 81 Tagen. Zuvor hatte Kurz unter anderem den TSV 1860 München, den FC Ingolstadt und den 1. FC Kaiserslautern trainiert.

