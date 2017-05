2017-05-10 16:54:00.0

FC Bayern München FC Bayern München soll Interesse am PSG-Spieler Adrien Rabiot haben

Die Meisterschaft ist entschieden, jetzt geht es für Lewandowski um den Titel des Torschützenkönigs. Zur neuen Saison will Neuer zurück sein. Die News zu Bayern München.

Beim FC Bayern geht es jetzt um die Rekord-Jagd: Stürmer Robert Lewandowski will die 30-Tore-Marke knacken und sich die Torjägerkrone holen. Thomas Müller will Bundesliga-Tor Nummer 100 erzielen.



Leverkusens Talent Julian Brandt (21) will im Sommer nicht zum FC Bayern wechseln. Der Außenspieler sagte einen Transfer ab - vorerst



Abwehrspieler Javi Martínez fällt für den Rest der Saison aus.

FC Bayern München: News zum Rekordmeister

10. Mai: Adrien Rabiot soll Kandidat für die Bayern sein

Holt der FC Bayern München Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain? Unter anderem SportBild berichtet, dass der 22-jährige Mittelfeldspieler im Fokus des deutschen Rekorsmeisters gerückt ist. Schließlich ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Sechser.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti kennt Adrien Rabiot gut - er verhalf ihm 2012 zum Debüt. Gegenüber SportBild lobte der Bayer-Trainer den Spieler - angeblich gebe es aber keinen Kontakt.

9. Mai: Schlüsselbeinbruch: Saison-Aus für Bayerns Javi Martínez

Der FC Bayern muss in den verbleibenden Saisonspielen bei RB Leipzig und gegen den SC Freiburg auf Abwehrspieler Javi Martínez verzichten. Der spanische Nationalspieler zog sich bei einer Bergwanderung in seiner Heimat einen Schlüsselbeinbruch zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige wurde bereits in München operiert. Zur genauen Ausfallzeit machte sein Club zunächst keine Angaben. Martínez hatte dem Rekordmeister schon am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg gegen Absteiger SV Darmstadt 98 wegen einer Erkältung gefehlt. Den Gewinn des 27. Meistertitels hatte der FC Bayern bereits am viertletzten Spieltag perfekt gemacht.

Renato Sanches: "Meine erste Saison war nicht sonderlich gut"

Es war nicht seine Saison: In seiner ersten Spielzeit bei den Bayern konnte Neuzugang Renato Sanches nur selten überzeugen - wenn er denn überhaupt spielte. Dass sich viele mehr von ihm erhofft hätten, ist auch dem Spieler selbst nicht verborgen geblieben. "Ehrlich gesagt war meine erste Saison hier nicht sonderlich gut, das muss man ganz klar so sagen", zitiert der Kicker den Portugiesen. Aufgeben ist für Sanches nach eigenen Angaben dennoch keine Option. "Davon lasse ich mich nicht unterkriegen", sagt er. "Ich bin sicher, dass die kommende Saison auch in individueller Hinsicht besser laufen wird für mich."

Sanches war vor Beginn der aktuellen Saison als Shootingstar der Europameisterschaft zum FC Bayern gewechselt. Mit Portugal hatte er bei der EM 2016 den Titel geholt. Zudem war er zum besten Nachwuchsspieler des Turniers gewählt worden.

7. Mai: Neuer plant Rückkehr beim FC Bayern zum Start der Vorbereitung

Fußball-Weltmeister Manuel Neuer plant nach seinem Fußbruch für Anfang Juli die Rückkehr ins Tor des FC Bayern. "Ich gehe davon aus, dass ich zur neuen Saison von Anfang an in der Vorbereitung dabei bin", sagte der 31 Jahre alte Torwart am Sonntag bei einem Termin in der Erlebniswelt des Vereins in der Allianz Arena. "Bisher läuft alles nach Plan. Ich denke, dass ich noch zwei, drei Wochen auf Krücken laufe", sagte Neuer. Trainer Carlo Ancelotti wird die Vorbereitung am 3. oder 4. Juli beginnen.

Torwart-Oldie Tom Starke rettet Sieg gegen SV Darmstadt 98

Im März 2014 spielte Keeper Tom Starke zuletzt für den FC Bayern in der Bundesliga - nun bekam der 36-Jährige gegen den SV Darmstadt 98 mal wieder einen Einsatz. Weil Stammkeeper Manuel Neuer und dessen Vertreter Sven Ulreich verletzt fehlten, musste Starke von Beginn an ran - und rettete mit seiner Parade beim Foulelfmeter von Hamit Altintop (86.) den Sieg. Nun kann sich der Torwart-Oldie sogar eine Vertragsverlängerung bei den Münchnern vorstellen. "Da ist noch alles offen", erklärte er nach der Partie.

"Wir waren glücklich darüber, dass Starke so eine sensationelle Leistung, Qualität und Charakter gezeigt hat. Er hat nie gespielt, aber er war bereit", sagte Trainer Ancelotti. Mit einem parierten Elfmeter des Ex-Bayern Hamit Altintop kurz vor Spielende rettete der 36 Jahre alte Starke den pflichtgemäßen Sieg des deutschen Serienmeisters.

Das überschwängliche Lob des Trainers für den Ersatztorhüter des Ersatztorhüters sagt viel aus. Nachdem sich Manuel-Neuer-Vertreter Sven Ulreich im Training eine Bänderverletzung im Ellenbogen zu gezogen hatte und wie Neuer (Fußbruch) für den Rest der Saison ausfällt, stand der langjährige Tribünenhocker am Samstag plötzlich im Rampenlicht. "So wie das Spiel gelaufen ist, war es wie ein Länderspiel. Besser kann man sich das Spiel nicht malen", sagte der frühere U21-Auswahlspieler: "Ich habe jede Minute genossen."

6. Mai: FC Bayern verspricht meisterliche Show gegen Darmstadt

Eine Woche nach dem Gewinn des 27. Meistertitels will der FC Bayern München im eigenen Stadion gegen den SV Darmstadt eine meisterliche Show abziehen. "Wir wollen einfach noch mal Spaß und etwas für unsere Fans tun", kündigte Nationalspieler Thomas Müller an. Schon mit einem Unentschieden würde der Darmstädter Abstieg in die 2. Liga besiegelt.

5. Mai: Ancelotti lässt die Jungen los

Beim FC Bayern läutet Trainer Carlo Ancelotti nach dem Gewinn des 27. Meistertitels schon mal die Zukunft ein. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98, das am Samstag (15.30 Uhr) nur mit einem Sensationssieg in München den auch rechnerischen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga womöglich noch einmal abwenden könnte, dürfen sich die Youngster Renato Sanches (19) und Joshua Kimmich (22) als Mittelfeldduo beweisen. Das gab es zuvor nur in der Anfangsphase der laufenden Saison. Der 20-jährige Kingsley Coman dagegen fällt mit einer Knöchelblessur am Fuß aus. Aber auch dem Franzosen sagte Ancelotti für die kommende Spielzeit schon mal "mehr Einsätze" zu.

Mehr Nachwuchsförderung ist eine der Aufgaben, die der Italiener von den Bayern-Bossen ins Pflichtenheft für sein zweites Trainerjahr beim deutschen Rekordmeister geschrieben bekommt. Die konkreten Planungen für die Saison 2017/18 sollen bei einem Meeting in der kommenden Woche festgezurrt werden. Der Urlaub beginnt früher als erhofft schon in zwei Wochen, die Saisonvorbereitung soll Anfang Juli starten. Auch über neue Spieler werde gesprochen, kündigte Ancelotti an, ohne sich an der Gerüchtebörse mit teuren Profis wie dem Chilenen Alexis Sanchez (28) vom FC Arsenal zu beteiligen. Ancelotti weiß, was er möchte: "Ich bin mir sicher, dass der Verein die selbe Meinung hat."

Einig sind sie sich in München, dass Kimmich - wie schon in der deutschen Nationalmannschaft - zum Nachfolger von Philipp Lahm aufgebaut werden soll. "Ihn werden wir als rechten Verteidiger ausprobieren. Er kann eine gute Option sein für uns ohne Lahm", sagte Ancelotti. Von einem "verlorenen Jahr" bei dem in der Rückrunde nur noch sporadisch eingesetzten Kimmich könne keine Rede sein, meinte Ancelotti: "Er hat sich verbessert und Erfahrung gesammelt."

Neuer Bayern-Kapitän: Ancelotti lässt Team und Verein entschieden

Carlo Ancelotti will nicht im Alleingang über den Nachfolger von Philipp Lahm als Kapitän des FC Bayern München entscheiden. "Die Mannschaft und der Club entscheiden das - nicht ich", sagte der Trainer am Freitag in München. Der 33 Jahre alte Lahm beendet seine Fußball-Karriere am Ende der laufenden Saison.

Erster Vertreter von Lahm ist aktuell der derzeit verletzte Torwart Manuel Neuer. Als dritter Kapitän fungiert Angreifer Thomas Müller.

Julian Brandt erteilt dem FC Bayern eine Absage

Leverkusens Außenstürmer Julian Brandt wird im Sommer nicht zum FC Bayern wechseln. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte der gebürtige Bremer: „Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben.“

Aufgeschoben scheint in diesem Fall aber nicht aufgehoben zu sein: Brandt, der Anfang 2014 vom VfL Wolfsburg zu Leverkusen gewechselt war, hat in seinem Vertrag dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel verankert. Diese besagt, dass er im Sommer 2018 für 12,5 Millionen Euro den Verein wechseln darf - eine vergleichsweise geringe Summe für Brandt, dessen Marktwert schon jetzt bei 20 Millionen Euro liegt. Alle Transfer-Infos finden Sie übrigens in unserem News-Blog.

4. Mai: Bayern-Torjäger Lewandowski ist Vater einer Tochter geworden

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski (28) und seine Frau Anna haben eine Tochter bekommen. Das teilte der polnische Nationalspieler am Donnerstag in den sozialen Netzwerken mit. Das Mädchen heiße Klara, schrieb der aktuell beste Torschütze der Fußball-Bundesliga bei Twitter.

Auf Instagram stellte Lewandowski ein Foto von sich und seiner in ein Handtuch eingewickelten Tochter mit dem Kommentar: "Stolzer Papa von Klara. Ein wundervolles Gefühl." Nach Angaben des FC Bayern sind Mutter und Tochter "allesamt wohlauf".

Proud Daddy of Klara. Wonderful feeling ❤️ @annalewandowskahpba ❤️ #rl9 Ein Beitrag geteilt von Robert Lewandowski (@_rl9) am 4. Mai 2017 um 3:50 Uhr

Torsten Frings tut Bayern-Gegner Darmstadt gut

Über seinen Abschied vom FC Bayern München hat Torsten Frings einmal gesagt: "Jeder Kilometer auf der Autobahn Richtung Bremen war für mich eine Befreiung." 2005 ist der frühere Nationalspieler mit den Bayern deutscher Meister geworden, es war die erfolgreichste Zeit seiner Spielerlaufbahn. Wohlgefühlt hat er sich in München aber nie. Auch das gehört zu den Erfahrungen, die er jetzt als Trainer von Darmstadt 98 an seine Spieler weitergeben kann.

An diesem Samstag kehrt Frings mit seiner Mannschaft nach München zurück, und wieder ist die Geschichte ein bisschen paradox. Sollte Darmstadt verlieren oder Unentschieden spielen, wäre der Abstieg der "Lilien" perfekt. Sollte der Tabellenletzte aber selbst beim deutschen Meister gewinnen, würde er damit die längste Siegesserie fortsetzen, die diesem Verein in der Fußball-Bundesliga jemals gelang. Das sind die beiden Möglichkeiten, dazwischen gibt es nichts.

In welches Extrem die Darmstädter und ihr neuer Trainer aber auch verfallen: Die Beurteilung seiner Arbeit bleibt davon unberührt. "Torsten Frings tut uns mit seiner Authentizität und seinen Attributen Willenskraft, Ehrgeiz und Siegesmentalität sehr gut", sagte Präsident Rüdiger Fritsch der Frankfurter Neuen Presse. "Es war nicht zu erwarten, dass man mit dem Punktestand acht im Winter die Liga rockt wie ein heißes Messer, das durch die Butter fährt."

Am 29. Dezember wurde Frings am Böllenfalltor vorgestellt, sein Team war damals wie heute Tabellenletzter. Trotzdem hat der 40-Jährige seitdem mehr aus diesem Verein herausgeholt, als zu erwarten war. Frings allein hat einen Weltmeister (Kevin Großkreutz) und einen früheren Profi von Real Madrid (Hamit Altintop) dazu überredet, nach Darmstadt zu wechseln. Unter ihm haben die Südhessen in den vergangenen vier Monaten mehr Punkte (16) geholt als die beiden Nachbarn Eintracht Frankfurt (12) und Mainz 05 (13).

Vor allem aber spielt Darmstadt 98 unter dem Cheftrainer-Debütanten Frings einen besser organisierten und besser anzuschauenden Fußball als selbst unter dem Darmstädter Aufstiegshelden Dirk Schuster. "Ich freue mich, dass die Jungs trotz der sportlichen Situation an das glauben, was wir vorgeben", sagte der Coach.

Eine solche Entwicklung hat kaum jemand dem Darmstädter Kader zugetraut - und auch kaum jemand dem Trainer Frings. Erfolgreiche Spielerkarriere, unkonventionelles Äußeres, mitunter maulfaule Art: Der langjährige Werder-Profi passt nicht in jene akademisierte Trainergeneration, die um ihn herum in der Bundesliga arbeitet. Wie erfolgreich er wirklich ist, wird sich zwar erst in der kommenden Saison zeigen, wenn Frings in der 2. Bundesliga eine neue Mannschaft aufbauen und unter erhöhtem Erwartungsdruck arbeiten muss. Aber schon jetzt lässt sich sagen: Der Trainer Frings passt in keine Schublade.

3. Mai: Müller: Thiago ist Vater geworden

Bayern-Star Thiago ist Vater geworden. "Sein Sohn Gabriel ist heute Morgen gesund und munter zur Welt gekommen", teilten die Münchner am Mittwoch mit. Der kleine Gabriel wurde in eine große Fußball-Familie geboren, denn sein Onkel Rafinha spielt für den FC Barcelona. Und Gabriels Opa hat auch eine große Karriere hinter sich: Mazinho wurde im Jahr 1994 mit Brasilien Weltmeister. Thiago wechselte im Sommer 2013 vom FC Barcelona zum FC Bayern. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis ins Jahr 2021.

Nach der Meisterkür will der FC Bayern in den ausstehenden drei Saisonspielen noch einmal seine Ausnahmestellung in der Fußball-Bundesliga dokumentieren. "Wir wollen einfach nochmal Spaß haben. Wir haben noch zwei Heimspiele, in denen wir was für unsere Fans tun wollen und ihnen eine gute Show bieten möchten", sagte Weltmeister Thomas Müller am Mittwoch in München. "Das einzige Auswärtsspiel ist dann zufällig gegen unseren Konkurrenten aus Leipzig dem wir gerne zeigen würden, dass wir die Nummer 1 in Deutschland sind."

Die Münchner treffen in den kommenden drei Wochen noch auf Darmstadt 98 (H), RB Leipzig (A) und SC Freiburg (H). "Natürlich versuche ich auch in den nächsten Spielen alles zu geben. In meinem Bereich gehört da als Hauptaufgabe das Tore vorlegen und Tore schießen dazu", sagte Müller, der als erst fünfter Bayern-Profi die Marke von 100-Bundesliga-Treffern erreichen kann. Aktuell steht der 27-Jährige bei 96 Toren.

Dazu werde man auch den Teamkollegen Robert Lewandowski unterstützen, damit dieser die Torjägerkanone holen könne, sagte Müller. Lewandowski führt diese Wertung mit 28 Treffern vor dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (27 Tore) an.

2. Mai: Lewandowski hat die 30-Tore-Marke im Visier - Müller will die 100 voll machen

Im Kampf um die Torjägerkanone jagen Robert Lewandowski vom FC Bayern München und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund auch die 30-Tore-Marke. Erst einmal erzielten zwei Spieler 30 Tore in einer Saison, Gerd Müller und Jupp Heynckes in der Spielzeit 1973/74. Lewandowski hat in der laufenden Saison bislang 28 Mal getroffen, Aubameyang kommt auf 27 Tore.

Im Saison-Endspurt winkt Thomas Müller noch eine besondere Marke. Der 27-Jährige kann in den letzten drei Spielen dieser Saison auf 100 Tore für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga kommen. Derzeit steht er bei 96 Bundesligatoren. Die Rekordtorschützen des FC Bayern im Überblick: 1. Gerd Müller, 365 Tore. 2. Karl-Heinz Rummenigge 162 Tore, 3. Roland Wohlfarth 119 Tore, 4. Dieter Hoeneß 102 Tore, 5. Thomas Müller 96 Tore.

1. Mai: Rechtsverteidiger Andrea Conti im Visier - Rummenigge widerspricht Uli Hoeneß

Auf der rechten Abwehrseite des FC Bayern zog jahrelang Philipp Lahm seine Kreise - im Sommer beendet der 33-Jährige seine Karriere. Auf der Suche nach einem Nachfolger für ihn haben die Bayern offenbar ihre Fühler in der italienischen Liga ausgestreckt. Laut dem italienischen Portal Calciomercato soll der Rekordmeister den 23-jährigen Spieler des Tabellenfünften beobachten. Der Italiener hat maßgeblichen Anteil daran, dass Bergamo das Überraschungsteam der Liga ist: Ihm gelangen schon sieben Treffer. Allerdings müssten die Bayern für ihn tief in die Tasche greifen: Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch bis zum Sommer 2021.

Auch wenn die 27. Meisterfeier des ewigen Champions mühsam in Schwung kam, war das schnelle Erfolgserlebnis mit dem wahrlich meisterlichen 6:0 (3:0) beim VfL Wolfsburg Balsam für die Wunden, die der Doppel-K.o. in Champions League und DFB-Pokal gerissen hat. "Am Mittwoch waren wir traurig, jetzt sind wir glücklich, so ist der Fußball", bemerkte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum flotten Stimmungswechsel nach der schmerzhaften Cup-Niederlage gegen Borussia Dortmund.

Der Vorstandsboss belehrte sogar Vereinspatron Uli Hoeneß, der den Titelgewinn am Samstagabend bei einem Fanfest in München mit einer Polonaise feierte. "Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Wir sind wieder zehn Punkte vorne - was will man mehr?", sagte der Präsident. Die Antwort hatte er am selben Tag in der "Abendzeitung" gegeben: "Auf die Dauer ist ein Titel schon ein bisschen wenig für uns."

"Ich widerspreche Uli ungerne, weil ich mit ihm befreundet bin und er ein extrem wichtiger und sehr erfahrene Mann bei Bayern München ist", sagte Rummenigge im ZDF-Interview: "Aber ich glaube, auch Uli Hoeneß hat Jahre erlebt, egal, ob als Manager, als Spieler oder in seiner Eigenschaft jetzt als Präsident, wo wir titellos waren. Deshalb sage ich: Wir müssen den Anspruch bei Bayern München auch nicht ins Unermessliche führen. Deutscher Meister ist ein toller Titel. In dieser Republik wären 17 andere Mannschaften extrem zufrieden. Bei Bayern München muss es dann auch der Anspruch sein, dass wir zufrieden sind und das nicht als Trostpreis abtun", sagte Rummenigge.

30. April: Darmstadt ist froh über die frühe Meisterschaft des FC Bayern

"Für uns ist es besser, dass sie am nächsten Samstag nicht Meister werden können", sagte Darmstadts Marcel Heller beim 3:0 der Lilien gegen Freiburg. "Wir können mit breiter Brust nach München fahren. Dass es dort nicht leicht wird, ist jedem klar." Auch der frühere Bayern-Profi Frings meinte keck: "Man hat in jedem Spiel eine Chance. Und wie ich meine Jungs kenne, werden sie auch in München alles probieren."

Meisterfeier kommt nur langsam in Gang

Die 27. Meisterfeier des ewigen Champions FC Bayern kam am Samstag nur mühsam in Gang. Nach leidvollen Wochen in Europas Königsklasse und dem DFB-Pokal musste Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den Party-Animateur spielen. "Das ist nichts Normales, das ist schon etwas Außergewöhnliches", sagte Rummenigge. "Ich bin in zehn Jahren als Spieler für die Bayern zweimal Meister geworden. Diese Mannschaft jetzt fünfmal in Folge. Das ist unglaublich."

Auch die Spieler schienen sich anfangs gegenseitig daran erinnern zu müssen, dass Meisterfeiern auch für Deutschlands Rekordchampion keine Routine sein sollten. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man jedes Mal deutscher Meister wird", sagte Bayern-Kapitän Philipp Lahm. Die Kollegen Mats Hummels und Thomas Müller äußerten sich ähnlich.

Im Kabinentrakt wirkten die meisten Gesichter später fast stoisch. Die Party in der Umkleide mit nur einer Kiste Weißbier hielt sich dem Vernehmen nach in Grenzen. "Ich habe versucht, etwas zu bekommen. Aber nix - keine Pizza, kein Gin Tonic", berichtete Hummels im Spaß. Im Charterflieger zurück nach Bayern wurde dann gesungen. Und in der Nacht gab es noch eine interne Feier im Lokal von Promi-Koch Alfons Schuhbeck in der Münchner Innenstadt.

29. April: FC Bayern ist Deutscher Meister

Der FC Bayern München ist zum 27. Mal deutscher Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gewann am Samstag beim VfL Wolfsburg mit 6:0 (3:0) und hat drei Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig. Die Leipziger waren zuvor in ihrem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen.

Drei Tage nach dem Halbfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und elf Tage nach dem Viertelfinal-Scheitern in der Champions League gegen Real Madrid erzielten David Alaba (19. Minute), Robert Lewandowski (36./45.), Arjen Robben (66.), Thomas Müller (80.) und Joshua Kimmich (85.) die Treffer für die Bayern. Der FCB machte damit am 31. Bundesliga-Spieltag den fünften Titel in Serie perfekt. Wolfsburgs Luiz Gustavo sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte.

Leipzig patzt: Bayern können Titel holen

Durch einen unerwarteten Patzer hat RB Leipzig dem FC Bayern München die Chance auf die 27. deutsche Meisterschaft noch am Samstagabend eröffnet. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga kam nicht über ein 0:0 gegen den FC Ingolstadt hinaus. Gewinnen die Bayern beim VfL Wolfsburg, wäre ihnen mit 73 Punkten und zehn Zählern Vorsprung der Titel nicht mehr zu nehmen. Auch Borussia Dortmund verpasste drei Tage nach dem Pokal-Erfolg in München beim 0:0 gegen Köln einen Sieg. Der Tabellenletzte Darmstadt 98 feierte mit dem 3:0 gegen Freiburg seinen dritten Erfolg nacheinander. Mainz verlor gegen Borussia Mönchengladbach 1:2, Bremen gewann gegen Hertha BSC 2:0.

FC Bayern könnte Meistertitel klar machen

Nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal kann der FC Bayern am Samstag (18.30) die fünfte deutsche Fußball-Meisterschaft nacheinander klar machen. Wenn der Tabellenzweite RB Leipzig zuvor nicht gegen den FC Ingolstadt gewinnt und die Münchner in ihrem Spiel in Wolfsburg siegen, ist der Titel fix. Man wolle die Bundesliga so schnell wie möglich entscheiden, sagte Trainer Carlo Ancelotti. Die nächste Gelegenheit gäbe es in der kommenden Woche im Heimspiel gegen Darmstadt 98. Es wäre die 27. deutsche Meisterschaft für die Bayern.

28. April: Thiago verlängert seinen Vertrag bis 2021

Nach Kingsley Coman hat der FC Bayern einen weiteren Spieler mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der Verein teilte mit, dass der bis 2019 datierte Vertrag des Spaniers Thiago bis 2021 verlängert wurde. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu: "Thiago ist einer der besten und somit auch begehrtesten Mittelfeldspieler Europas. Wir sind sehr froh, dass wir diesen herausragenden Profi langfristig an den Klub binden konnten."

Thiago freute sich über die Vertragsverlängerung: "Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl. Hier passt einfach alles. Ich will mit dem FC Bayern auch in Zukunft viele Titel gewinnen." Der

27. April: Rummenigge: FC Bayern hält an Trainer Ancelotti fest

Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Aus des FC Bayern München in der Champions League und im DFB-Pokal ein klares Bekenntnis zu Trainer Carlo Ancelotti abgelegt. "Carlo ist ein sehr guter und erfahrener Trainer. Seine Vertragslaufzeit ist bekannt (bis 2019), und darüber wird nicht diskutiert", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag in einem Bild-Interview.

"Man darf auch nicht vergessen: Vor zwei Wochen standen wir noch mit Note 1 plus da! Und es sind Dinge passiert, die man nicht beeinflussen kann, Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen - und manchmal hat auch das nötige Glück gefehlt", betonte Rummenigge. Der 26-Jährige war im Sommer 2013 auf den ausdrücklichen Wunsch des damaligen Trainers Pep Guardiola für 25 Millionen Euro nach München gekommen. Guardiola hatte damals gesagt: "Ich will Thiago haben - oder keinen."

Ancelotti: Noch zu früh, um über die gesamte Saison zu sprechen - Coman bleibt bis 2020

Triple weg, Double futsch - beim FC Bayern herrscht Katerstimmung. Der praktisch fixe nächste Meistertitel wirkt wie ein Trostpreis. "Es ist jetzt kein guter Abend, um über die Zukunft nachzudenken. Jetzt muss man erstmal in Ruhe die Wunden lecken", sagte Rummenigge nach der Pokal-Pleite. ES sei "kein einfacher moment", räumte auch Trainer Ancelotti ein, wiegelte aber zugleich ab: "Es ist noch zu früh, um über die gesamte Saison zu sprechen".

Währenddessen bastelt der FC Bayern weiterhin an seinem Kader für die nächste Saison: Beim französischen Außenstürmer Kingsley Coman, der bislang von Juventus Turin ausgeliehen war, zieht der FC Bayern die Kaufoption. Der neue Vertrag des 20-Jährigen läuft nun bis ins Jahr 2020. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu: "Kingsley Coman ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer Mannschaft, daher haben wir uns entschieden, die Option zu ziehen. Kingsley ist ein hoffnungsvoller Spieler mit großem Potential. Wir sind überzeugt, dass er uns in den nächsten Jahren helfen wird.§

Kein Umdenken: Lahm hört am Saisonende auf

Philipp Lahm wird nach dem verpassten Einzug ins DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern München sein Karriereende nicht noch einmal überdenken. "Das ist eine reiflich überlegte Entscheidung. Das Gefühl ändert sich nicht. Deswegen wird es da keine andere Meinung von mir geben", sagte der 33 Jahre alte Fußball-Weltmeister nach dem 2:3 am Mittwochabend im Halbfinale gegen Borussia Dortmund.

26. April: Nächste Pleite für die Bayern - Nach dem Champions League-Aus jetzt auch aus dem Pokal

Eine Woche nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid jetzt die nächste Pleite für das Team von Trainer Ancelotti: 2:3 müssen sich die Bayern im eigenen Stadion gegen den BVB im Pokal-Halbfinale geschlagen geben. Borussen-Trainer Thomas Tuchel jubilierte: "3:2 in München gewonnen - das ist Wahnsinn!" Und die Bayern? "Das ist eine große Enttäuschung", kommentierte Bayern-Kapitän Philipp Lahm, für den es das letzte Pokalspiel seiner Karriere war. "Wir hatten genug Chancen, den Sack früh zuzumachen", haderte auch Lahms Teamkollege David Alaba. Der Österreicher musste eingestehen: "Dortmund hat das am Ende gut gemacht."

Hier lesen Sie unseren Spielbericht: FC Bayern fliegt auch noch aus dem DFB-Pokal

26. April: DFB-Pokal gegen Dortmund: Das ist die Aufstellung des FC Bayern München

Die Aufstellung des FC Bayern München für das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund steht fest. Der Einsatz von Alaba war fraglich - doch es reicht sogar für die Startelf.

Das ist die ganze Startelf: Ulreich, Lahm, Martínez, Hummels, Alaba, Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribery, Lewandowski

Auf der Bank: Costa, Rafinha, Boateng, Bernat, Starke, Müller, Kimmich

Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel live sehen können: FC Bayern - Dortmund heute live im Stream, Free-TV und im Radio

Philipp Lahm will Karriere mit DFB-Pokal-Finale beenden - Ancelotti will ihn zum Weitermachen überreden

Das Champions-League-Finale am 3. Juni in Cardiff war das Traumziel von Philipp Lahm zum Ende seiner Karriere. Jetzt soll das Pokalendspiel den Schlusspunkt bilden. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler könnte zum siebten Mal den Cup gewinnen und damit mit Rekordsieger Bastian Schweinsteiger gleichziehen. Dafür muss der FC Bayern München heute im DFB-Pokal-Halbfinale aber erst einmal an Dortmund zusammen.

BVB-Coach Tuchel bescheinigte Lahm einen "Status als Legende" und outete sich als Fan des Münchners: "Jeder, der Fußball mag, muss es lieben, Philipp Lahm beim Spielen zuzusehen. Er war immer eine tragende Figur."

Ein großer Fan von Lahm ist auch sein aktueller Trainer Carlo Ancelotti. „Ich versuche, ihn die ganze Zeit zu überzeugen, dass er weitermacht. Ich frage ihn jeden Tag. Bis jetzt hat es nicht funktioniert“, sagte der Italiener im Vorfeld des Pokalspiels gegen Dortmund. Die Chancen, dass Ancelotti Erfolg hat, dürften aber schlecht stehen. Lahm hatte immer wieder betont, dass seine Entscheidung das Ergebnis langer Überlegungen gewesen sei.

Heute kämpft der FC Bayern gegen Borussia Dortmund um Einzug ins Pokalfinale - kein Autokorso

Eine Woche nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid steht für den FC Bayern München das nächste große Fußballspiel an. Der Titelverteidiger kämpft heute am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund um den erneuten Einzug ins DFB-Pokalfinale. Trainer Ancelotti hat dabei fast den ganzen Kader zur Verfügung. Hummels, Jérôme Boateng und Javi Martínez sind fit. Nur hinter dem Einsatz von David Alaba steht noch ein kleines Fragezeichen. „Wir werden kein Risiko eingehen. Wenn er nicht bei hundert Prozent ist, wird er nicht spielen“, stellte Ancelotti auf der Webseite des FC Bayern klar. Erst heute soll die Entscheidung fallen, ob Alaba mit dabei ist.

25. April: Bayern muss, Dortmund will: "Heißes" Gigantenduell ums Pokalfinale

Angeschlagene Bayern, aufblühende Dortmunder - der Dauerbrenner im DFB-Pokal zwischen Deutschlands Branchenführern versprüht auch als Halbfinal-Kraftprobe Endspielcharakter. Die 18 ereignisreichen Tage seit der Machtdemonstration des FC Bayern gegen eine klar unterlegene Borussia beim 4:1 im Duell um Ligapunkte haben die Ausgangssituation und Stimmungslage vor dem neuerlichen Kräftemessen in München am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) radikal verändert. "Das Spiel fühlt sich ewig weit zurück an. Seitdem ist viel passiert", sagte BVB-Coach Thomas Tuchel am Dienstag und fügte angriffslustig hinzu: "Die Karten werden neu gemischt."

Matthäus im Interview: Die Bayern wirken verunsichert

Für Lothar Matthäus macht der FC Bayern derzeit einen "verunsicherten" Eindruck. In einem Interview mit der Abendzeitung ging Matthäus auf den Druck ein, der auf dem Rekordmeister lastet. "Wenn Bayern am Mittwoch gegen Dortmund ausscheidet, war es sicher keine gute Saison. Das Double sollte es schon sein, nur mit der Meisterschaft sind die Bayern nicht zufrieden. Dann wäre es eine ordentliche Saison, mehr nicht." Schließlich hätten die Bayern den wichtigsten Titel schon verloren. Auch das Spiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund werde schwierig: "Es wird sicher nicht einfach für Bayern, weil der BVB besonders heiß ist auf den Pokal."

Bericht: Douglas Costa bei Jürgen Klopp auf dem Einkaufszettel

Offenbar hat Liverpools Trainer Jürgen Klopp Interesse an Douglas Costa. Der Brasilianer konnte die starke Form seines ersten Jahres bei den Münchnern nicht halten. Ihm wird nicht zugetraut, Nachfolger von Franck Ribéry zu werden. Medienberichten zufolge haben neben dem FC Liverpool auch die Tottenham Hotspurs und Juventus Turin Interesse an dem Offensivmann.

Technischer Direktor der Bayern beobachtete Sanchez im FA Cup

Verstärkt Alexis Sanchez tatsächlich bald die Bayern? Einiges scheint darauf hinzudeuten. Wie der britische Mirror berichtet, hat Michael Reschke, technischer Direktor des FC Bayern und mitverantwortlich für die Kader-Planung, Sanchez erst kürzlich genau unter die Lupe genommen. Er war im Wembley-Stadion dabei, als Arsenal im Halbfinale des FA Cups die Citizens nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) schlug. Vor 85 725 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion machten Nacho Monreal (71.) und eben Alexis Sanchez (101.) mit ihren Toren den Endspiel-Einzug für den zwölffachen Pokalsieger Arsenal perfekt.

24. April: Kampfansage des BVB: "Jetzt wollen wir den Bayern ein Stück weit die Saison vermiesen"

Vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch hat der BVB eine Kampfansage Richtung Bayern geschickt. Obwohl das Bundesligaspiel in München vor gerade einmal zweieinhalb Wochen deutlich mit 1:4 verloren ging, wähnt sich der BVB nahezu auf Augenhöhe mit dem Pokal-Rekordgewinner. "Die Chancen stehen bei 50-zu-50", sagte Angreifer Marco Reus selbstbewusst, "wir haben dort vor zwei Jahren in einem Halbfinale auch schon gewonnen." Auch Trainer Thomas Tuchel ist optimistisch: "Jetzt wollen wir den Bayern ein Stück weit die Saison vermiesen."

Sind die Bayern an Sanchez dran?

Neues aus der Gerüchteküche: Wie der kicker meldet, könnte Alexis Sanchez vom FC Arsenal ein Kandidat für die Bayern sein. Schließlich suche der Rekordmeister einen Stürmer, der Robert Lewandowski ergänzen oder auch ersetzen kann. Sanchez steht bei Arsenal bis Juni 2018 unter Vertrag, eine Ablöse könnte sich laut kicker im Bereich zwischen 25 und 30 Millionen Euro bewegen.

Leipzig schaut längst nicht mehr auf Bayern: "Platz zwei verteidigen"

Beim 1:1 auf Schalke hat RB Leipzig nach starker erster Halbzeit zwei Punkte verschenkt. Seinen eigenen Zielen ist der Aufsteiger durch den einen Zähler aber näher gekommen. Dass sein Team den Rückstand auf den FC Bayern nicht verkürzen konnte, ist Trainer Ralph Hasenhüttl herzlich egal. "Der Zeitpunkt, als wir auf die Bayern geschaut haben, liegt lange zurück", sagte er: "Wir schauen nur nach hinten. Und wir wollen den zweiten Platz mit aller Macht verteidigen."

Bayern schwören sich auf BVB ein

Nach der gefühlten Niederlage auf dem Weg zur 27. deutschen Meisterschaft redeten sich die Bayern-Stars postwendend für den nächsten K.o.-Hammer stark. "Jetzt müssen wir durchziehen, die Brust raus strecken und zeigen, dass wir da sind am Mittwoch", forderte Ersatzkapitän Thomas Müller. "Wir spielen gegen Dortmund zu Hause ein Pokal-Halbfinale, da muss man alles aus dem Tank rausbekommen. Das ist ein Highlight."

Gegen die beim einzigen Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen locker mit 4:1 abgefertigten Dortmunder muss eine klare Leistungssteigerung der zuletzt personell und mental angeschlagenen Münchner her.

23. April: Freund von Vidals Schwester soll in Chile erschossen worden sein

Schock für Bayerns Mittelfeldspieler Arturo Vidal: Laut Medienberichten ist der Freund seiner Schwester am Samstag in seiner Heimat Chile erschossen worden. Chilenische Medien berichten übereinstimmend, dass Ignacio Neira Guerra in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile auf offener Straße erschossen worden ist. Laut dem Portal "La Cuarta" wurde der 30-Jährige im Stadtviertel San Joaquín mit sechs Schüssen getötet. Neira hat mit Vidals Schwester Ambar zwei Kinder und führte mit ihr eine On-/Off-Beziehungh. Nach Medienangaben wurde er angegriffen, als er an einer Kreuzung hielt. Über den Tathergang sind sich demnach einige Zeitungen nicht einig: Einige schreiben von einem Kopfschuss, andere von mehreren Schüssen auf ihn. Die Tat ereignete sich nur wenige Stunden nach dem 2:2 der Bayern gegen den FSV Mainz 05. Der Fanblog "Bayern & Germany" postete ein Bild des Mazdas, in dem Neira saß.

Arturo Vidal's brother-in-law Ignacio Eduardo Neira Guerra dies after being shot in the head in San Joaquín, Chile pic.twitter.com/2y9hNpiZAy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 23. April 2017

Ob die Schwester von Vidal zum Zeitpunkt des Angriffs ebenfalls im Auto saß, ist bislang unklar.

Verteidiger-Trio Martinez, Boateng und Alaba scheint für Dortmund wieder bereit zu stehen

Die beiden Innenverteidiger absolvierten am Sonntag in München den Großteil des öffentlichen Trainings mit den Bayern-Reservisten des Vortages. Trainer Carlo Ancelotti hatte beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 auf die angeschlagenen Defensivspieler verzichtet. Boateng und Martínez hätten immer noch kleine Probleme, hatte Ancelotti erklärt. Am Montag sollen beide am Mannschaftstraining teilnehmen.

Offen ist, ob David Alaba beim Kampf um den Einzug in das Pokalfinale am 27. Mai in Berlin mithelfen kann. Der Außenverteidiger wurde am Samstag wegen einer Kapselzerrung im linken Knie nach 17 Minuten ausgewechselt. "Es ist kein so großes Problem", sagte Trainer Carlo Ancelotti. "Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, ob er am Mittwoch spielen kann." Am Sonntag arbeitete der Österreicher individuell, beim Abschlusstraining am Dienstag soll er laut Vereinsangaben wieder dabei sein.

22. April: Bayern verpassen Heimsieg nach Real-Pleite

Der FC Bayern hat nach dem schmerzhaften Aus in der Champions League ein enttäuschendes Remis in der Bundesliga hinnehmen müssen. Thiago (73. Minute) verhinderte am Samstag beim 2:2 (1:2) der Münchner gegen den FSV Mainz durch seinen Ausgleich wenigstens noch die erste Liga-Heimpleite seit über einem Jahr.

Bojan Krkic (3.) und Daniel Brosinski (41./Foulelfmeter) hatten die Gäste bei einem Gegentor von Arjen Robben (16.) auf Siegkurs geschossen. Doch vier Tage nach dem 2:4 bei Real und vier Tage vor dem Pokal-Gipfel gegen Dortmund verhinderte der deutsche Fußball-Meister durch eine Leistungssteigerung nach der Pause eine Pleite vor 75.000 Zuschauern.

Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen die eigenen Fans während des Champions-League-Spiels bei Real Madrid bittet der FC Bayern die Bundesregierung offiziell, bei der spanischen Regierung vorstellig zu werden. Dazu hat der deutsche Fußball-Rekordmeister nach eigener Aussage ein Schreiben an das Bundeskanzleramt geschickt. Die Bundesregierung solle bei der spanischen Regierung "Protest einlegen und Aufklärung verlangen", forderte Bayern-Vorstandschef Karl Heinz Rummenigge laut einer am Samstag vom Verein veröffentlichten Mitteilung.

Man habe der Bundesregierung obendrein Augenzeugenaussagen und Beweisvideos für "das brutale Vorgehen spanischer Polizisten" zur Verfügung gestellt. Man sei "entsetzt über das maßlos übertriebene Vorgehen"", sagte Rummenigge zu dem Vorfall.

21. April: FC Bayern München startet erneut beim Telekom Cup

Der FC Bayern München wird in der Vorbereitung auf die kommende Saison am Telekom Cup in Mönchengladbach teilnehmen. Bei der neunten Auflage des Turniers am 15. Juli werden neben dem deutschen Fußball-Rekordmeister noch 1899 Hoffenheim, Gastgeber Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen starten. Der FC Bayern ist Titelverteidiger. Die Münchner gewannen im Januar zum dritten Mal das Turnier mit einem 2:1 im Finale gegen Mainz.

FC Bayern wird Partner der Tsinghua Universität in Peking an der Fakultät für Sportmanagement

Der FC Bayern München wird Partner der Tsinghua Universität in Peking. Wie der deutsche Fußball-Meister am Freitag mitteilte, wird er künftig helfen, einen Studiengang an der 2016 gegründeten Fakultät für Sportmanagement weiter zu entwickeln. "Die Partnerschaft mit der besten Hochschule Chinas ist für den FC Bayern gleichermaßen Ehre und Verpflichtung", sagte Bayern-Vorstand Jörg Wacker.

Die Partnerschaft ist die zweite Kooperation mit einer Elite-Hochschule in China. Im Dezember 2016 wurde an der Tongji-Universität Shanghai erstmals das "FC-Bayern-München-Stipendium" vergeben. Davor hat der FC Bayern im August 2015 in den USA bereits eine Zusammenarbeit mit der Columbia University New York vereinbart, wo der Club seit August 2014 sein US-Büro unterhält.

Zwei Verteidiger fallen gegen Mainz aus - kommt ein Torwart-Talent aus Amsterdam nach München?

Mats Hummels habe normal trainiert und sei okay, Boateng und Martínez hätten immer noch kleine Probleme, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Tag vor dem Heimspiel am Samstag gegen die abstiegsbedrohten Mainzer. Alle anderen Akteure hätten sich von dem K.o. gegen Real Madrid erholt.

20. April: Neuer kommt um OP herum - FC Bayern gibt die Schuld am Ausscheiden aus der Champions League Schiedsrichter Kassai

Torhüter Manuel Neuer muss nach seiner Fußverletzung nicht erneut operiert werden. Wie der FC Bayern am Donnerstag mitteilte, habe sich bei einer Untersuchung in München zwar die Anfangsdiagnose einer Knochenfraktur im linken Mittelfuß bestätigt. Allerdings könne die Verletzung konservativ behandelt werden. Die Saison ist für den Fußball-Nationalspieler aber beendet, wie der Rekordmeister bekanntgab und damit eine Prognose von Karl-Heinz Rummenigge nach dem Champions-League-Aus in Madrid bestätigte. Neuer hatte sich bei der 2:4-Niederlage in der Verlängerung verletzt.

Die Protagonisten beim FC Bayern haben sich unterdessen nach dem Ausscheiden gegen Real in der Champions League verbal auf Schiedsrichter Kassai eingeschossen. "Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir, Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden heute Abend, im wahrsten Sinne des Wortes!", kritisierte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Vidal warf Kassai vor, den tapfer kämpfenden Münchnern den Sieg gestohlen zu haben. "Dieser Raub darf in der Champions League nicht durchgehen", klagte er. "Wenn zwei Top-Mannschaften gegeneinander spielen, darf der Schiedsrichter nicht der Clown sein, der das Spiel zur Show macht und Real den Vorzug gibt."

19. April: FC Bayern wehrt sich gegen Berichte über Ärger in der Schiedsrichter-Kabine

Beim Verlassen des Estadio Santiago Bernabeu stapften Robert Lewandowski und Thiago wortlos und mit finsteren Mienen dem Ausgang entgegen - Arturo Vidal sprach nur mit spanisch sprechenden Reportern. Die Münchner sahen in dem ungarischen Schiedsrichter Viktor Kassai den Schuldigen für die 2:4-Niederlage und dem Viertelfinal-Aus des deutschen Fußball-Meisters bei Real Madrid.

Die Bayern wehrten sich nach der Rückkehr am Mittwoch nach Deutschland aber gegen spanische Medienberichte, wonach das Bayern-Trio Schiedsrichter Viktor Kassai bis in dessen Kabine verfolgt und beschimpft haben soll. Auch die Polizei habe nicht wie dargestellt eingreifen müssen, teilte der Club auf Anfrage mit. Die UEFA sah keinen Handlungsbedarf. "Nach den gestrigen Champions-League-Spielen wurden keine Disziplinarverfahren eröffnet", so der Kontinental-Verband auf Anfrage.

Die Zeitung "Marca" berichtete, einige Profis hätten dem ungarischen Referee im Spielertunnel aufgelauert und ihn "auf jede mögliche Art beleidigt". Der FC Bayern kündigte an, rechtliche Schritte gegen das Blatt zu prüfen.

Manuel Neuer fällt wohl bis zum Ende der Saison aus

Bayern-Torwart Manuel Neuer hat beim Viertelfinal-Aus des FC Bayern gegen Real Madrid eine schwerwiegende Verletzung erlitten. Der 31-Jährige zog sich beim 2:4 bei Real Madrid am Dienstagabend laut erster Diagnose eine Fraktur im linken Fuß zu. Laut Vereinsangaben aus der Nacht zum Mittwoch erlitt der Torhüter die Verletzung unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 in der Verlängerung des Rückspiels. Nach der Rückkehr wird Neuer in München eingehend untersucht, danach wird die weitere Behandlung festgelegt. Neuer war erst vor drei Wochen am linken Fuß operiert worden. Der Bayern-Keeper dürfte für den Rest der Saison ausfallen.

FC Bayern nach Aus bei Real sauer auf den Schiedsrichter

Nach dem Aus gegen Real hadern die Bayern mit dem Schiedsrichter. "Das kann im Fußball manchmal passieren, aber nicht so eine Serie von Fehlern... Der Schiedsrichter könnte Hilfe durch den Videobeweis bekommen. Es kann nicht sein, dass solche Fehler ein Champions-League-Viertelfinale entscheiden", sagte etwa Trainer Ancelotti. Hier die Stimmen zum Spiel.

Die Europapokal-Historie des FC Bayern ist um ein Drama reicher. Gegen Real Madrid kämpft das Star-Ensemble vergeblich um den Halbfinal-Einzug. Das früheste Aus seit 2011 hat schwerwiegende Folgen. Die Bayern fühlen sich betrogen.

18. April: Champions-League-Aus für den FC Bayern

Der FC Bayern München ist aus der Champions League ausgeschieden. Die Mannschaft verlor am Dienstag auch das Rückspiel gegen Madrid. Die Bayern waren noch mit einer 2:1-Führung in die Verlängerung gegangen - durch eine Gelb-Rote Karte gegen Vidal aber nur noch mit zehn Mann. In der Nachspielzeit besiegelte Real Madrid die Niederlage des FC Bayern mit drei Treffern zum 2:4-Endstand. Ronaldo traf in dem Spiel dreimal.

Den Spielbericht lesen Sie hier: Ronaldo schießt den FC Bayern München aus der Champions League

Zwischenfall in Madrid - Polizei im Bayern-Fanblock

Beim Viertelfinalduell der Fußball-Champions-League zwischen Real Madrid und Bayern München hat es einen Polizei-Einsatz im Block der Bayern-Fans gegeben. Wie TV-Bilder zeigten, gingen Polizisten offensichtlich gegen Anhänger im Gästeblock vor. Über die Gründe für den Einsatz oder mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit beruhigte sich die Situation wieder.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Bei Robert Lewandowski "alles okay"

Der Countdown zum Startschuss für die erträumte ultimative Aufholjagd läuft beim FC Bayern. Nach dem 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel in München will der deutsche Fußball-Rekordmeister am Abend (20.45 Uhr, hier sehen Sie das Spiel) bei Real Madrid noch das Halbfinale der Champions League erreichen.

Große Sorgen bereitet die Abwehr. Mats Hummels und Jérôme Boateng reisten angeschlagen nach Madrid. Was den Bayern trotzdem Hoffnung macht: Robert Lewandowski ist zurück (→ Porträt). Der mit Abstand beste Bayern-Torschütze fehlte im Hinspiel an allen Ecken und Enden, er hätte vielleicht auch den von Arturo Vidal verschossenen Elfmeter verwandelt. "Ich wünsche ihm das eine oder andere Tor", sagte der frühere Weltklasse-Torjäger Rummenigge. Immerhin ist Lewandowski der einzige Königsklassen-Star, der in einer Partie viermal gegen Madrid getroffen hat. "Bei Lewandowski ist alles okay", sagte Ancelotti.

17. April: Ancelotti: Mats Hummels und Jerome Boateng haben gegen Real Chance zu spielen

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti hofft bis kurz vor dem Anpfiff zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid auf einen Einsatz der angeschlagenen Robert Lewandowski, Jérôme Boateng und Mats Hummels. "Alle haben noch Chancen, zu spielen", sagte der Italiener am Montag in der spanischen Hauptstadt.

Am besten sieht es demnach bei Torjäger Lewandowski aus. "Er hat ohne Probleme trainiert", sagte Ancelotti vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/Sky). Bei den Innenverteidigern Boateng und Hummels müsse man abwarten. Sie hätten zuletzt individuell trainiert. Als eine Option für die Abwehr nannte der Bayern-Trainer Joshua Kimmich.

Real fehlt am Dienstag Bale gegen den FC Bayern

Real Madrid muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auf die verletzten Gareth Bale und Pepe verzichten. Der walisische Flügelstürmer Bale hatte beim 2:1 im Hinspiel über muskuläre Probleme geklagt und musste nach knapp einer Stunde ausgewechselt werden. Verteidiger Pepe hatte schon in München gefehlt, nachdem er sich zuvor im Stadt-Derby mit Atletico bei einem Zusammenprall eine schwere Rippenverletzung zugezogen hatte. "Wir werden einfach alles tun, um zu gewinnen", versprach Coach Zinedine Zidane vor dem Fußball-Duell mit dem FC Bayern.

FC Bayern bricht nach Madrid auf - Hoffnung auf Robert Lewandowski

Der FC Bayern startet am Montag mit der Reise nach Madrid in eine schwierige Champions-League-Mission. Bei Titelverteidiger Real wollen die Münchner am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im Viertelfinal-Rückspiel den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Nachdem Torjäger Robert Lewandowski am Sonntag nach seiner Schulterverletzung wieder mit dem Team trainierte, wird der beim 1:2 schmerzlich vermisste Stürmer auch an Bord des Sonderfliegers LH 2570 erwartet. Um 11.00 Uhr soll die Maschine in München abheben. Am Montagabend steht dann das Abschlusstraining im Bernabéu-Stadion an.

Weniger gute Nachrichten als bei Lewandowski gab es bei den verletzten Innenverteidigern Jérôme Boateng und Mats Hummels. Beide absolvierten am Sonntag individuelles Lauftraining. Vielleicht gibt es schon vor dem Abflug weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. "Wir hoffen, dass alle drei Spieler auflaufen können", hatte Trainer Carlo Ancelotti zuletzt gesagt.

Nach der Gelb-Roten Karte aus dem Hinspiel fehlt Javi Martínez gesperrt. Gut möglich also, dass Ancelotti für den erhofften großen Europapokalabend auf die Innenverteidigung Joshua Kimmich und David Alaba setzt.

16. April: Müller nach 0:0 gegen Leverkusen: "Wir hätten gewinnen müssen"

Nach dem Scheibenschießen ohne jeden Treffer fliegt Bayern München mit einer gehörigen Portion Frust zu Real Madrid. "Ich bin stinkig", sagte Thomas Müller nach dem 0:0 bei Bayer Leverkusen: "Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen. Aber unsere Chancenverwertung war fatal."

"Aber wir brauchen kein Wunder wie es beispielsweise Barcelona gegen Paris gebraucht hat", erklärte Müller, der als Lewandowski-Ersatz in vorderster Front wieder einmal glücklos agierte: "Von daher werden wir mutig spielen."

FC Bayern vermasselt Generalprobe, Madrid mit Last-Minute-Sieg

Ohne Superstars wie Cristiano Ronaldo und Toni Kroos ist Real Madrid drei Tage vor dem Rückspiel-Kracher in der Champions League gegen den FC Bayern München nur knapp an einer Blamage vorbeigeschlittert. In der Partie der spanischen Fußball-Meisterschaft beim abstiegsgefährdeten Sporting Gijon traf Isco erst in der Nachspielzeit zum verdienten 3:2 (1:1)-Sieg. Coach Zinédine Zidane hatte die wichtigsten Stammspieler vor der Viertelfinal-Partie schonen wollen - musste dann aber von der Seitenlinie aus bis zur letzten Minute um den Erfolg zittern.

"Bis der Schiedsrichter abpfeift, geben wir immer alles", sagte der 24 Jahre alte Torschütze nach dem Match. Isco, der bereits in der 17. Minute das 1:1 erzielt hatte, wurde nach seinem Doppelpack als bester Spieler der Partie gefeiert. Stürmer Alvaro Morata traf in der 59. Minute zum 2:2, nachdem die Gastgeber durch Treffer von Duje Cop (14. Minute) und Mikel Vesga (50.) zweimal in Führung gegangen waren.

