2017-01-20 20:13:00.0

Bundesliga FC Bayern beginnt in Freiburg ohne Ribéry

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München beginnt im ersten Pflichtspiel des Jahres 2017 ohne Offensiv-Star Franck Ribéry.

Für den FC Augsburg steht am Samstag das letzte Hinrundenspiel gegen Hoffenheim an. Trainer Manuel Baum und seine Mannschaft gehen selbstbewusst an die Sache ran.