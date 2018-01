2018-01-27 17:22:17.0

Fußball FC Bayern feiert 5:2-Spektakel gegen Hoffenheim

Der Sieg der Münchner gegen Hoffenheim ist vor allem in der ersten Hälfte ein Highlight. Am Ende macht die Klasse der Münchner den Unterschied - und einer feierte seine Premiere. Von Florian Eisele

Zum Wesen des Sports gehört es, Gegensätze aufzubauen. Konkret zu sehen ist das im Fußball, wenn der Nord-Süd-Schlager oder ein Stadt-Derby anstehen. Beim Spiel zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim war das Schlagwort vor dem Spiel schnell gefunden: Das Altersunterschied-Duell stand an. Der 72-jährige Bayern-Coach Jupp Heynckes gegen den 30 Jahre alten TSG-Trainer Julian Nagelsmann. Noch nie zuvor hatte es einen derart großen Altersunterschied auf der Trainerbank eines Bundesligaspiels gegeben. Am Ende setzten sich am Samstag die Erfahrung und die größere individuelle Klasse durch: Der FC Bayern gewann 5:2 gegen Hoffenheim. Kurzzeitig hatten die Gäste aber für einen Schock gesorgt: Nach 12 Minuten hatte es 2:0 für die TSG gestanden.

Denn Nagelsmann gelang es mit seiner Mannschaft, die Gastgeber eiskalt zu erwischen. Der von den Bayern an Hoffenheim ausgeliehene Serge Gnabry wurde nach einer gespielten Minute im Strafraum von Joshua Kimmich zu Fall gebracht. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied sofort auf Strafstoß. Gnabry wollte den Elfmeter unbedingt ausführen, setzte sich sogar gegen den eigentlich dafür vorgesehenen Steven Zuber durch. Von den Pfiffen der Bayern-Fans begleitet, schoss der Nationalspieler. Ulreich konnte zwar abwehren, war aber gegen den Nachschuss von Mark Uth machtlos – 0:1.

Die Bayern-Fans schienen Hoffenheim zuerst nicht ernst zu nehmen

So richtig ernst nahmen die erfolgsverwöhnten Bayern-Fans die Führung der Hoffenheimer nicht. Anstatt ihre Mannschaft anzufeuern, arbeiteten sie sich mit ihren Sprechchören am TSV 1860 München ab. Auch das kickende Personal reagierte zunächst nicht weiter emotional betroffen – das sollte sich aber ändern, als wenig später Gnabry doch noch für den zweiten Treffer sorgte. Nach einem Klärungsversuch von Boateng kam der 22-Jährige an den Ball und versenkte ihn aus 25 Metern im Kasten (12.).

Kurze Zeit haderten selbst die abgezockten Hausherren mit ihren Nerven, verloren im Mittelfeld überhastet die Bälle. Nach 22 Minuten war es aber die individuelle Klasse von Robert Lewandowski, die den überwiegenden Teil in der Münchner Arena jubeln ließ: Einen Schuss von Joshua Kimmich verlieh der Pole kurz vor Hoffenheims Torhüter Baumann mit seiner Schuhspitze eine Richtungsänderung. Der Keeper war machtlos – 1:2 aus Sicht der Bayern. Nur drei Minuten später stellten die Bayern nach einer Ecke von Arjen Robben wieder den Gleichstand her: Die gesamte TSG-Abwehr tauchte unter den Ball, nur Jerome Boateng war zur Stelle und bügelte mit dem Ausgleichstor seinen vorherigen Fehler wieder aus. Nach nicht einmal einer halben Stunde vier Tore – keine schlechte Quote für neutrale Zuschauer.

Beinahe hätte David Alaba mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze sogar noch vor der Pause den dritten FCB-Treffer erzielt, sein Schuss ging aber haarscharf am Pfosten vorbei (38.). Auch Lewandowski wäre selbiges beinahe gelungen – sein Schuss aus etwa zehn Metern ging aber übers Tor (45.). Bei Anpfiff der zweiten Halbzeit hatten die Bayern endgültig wieder die Kontrolle über das Spiel erlangt. Das Torschussverhältnis nach einer Stunde lautete 15:3 für den Rekordmeister.

Arturo Vidal machte mit seinem Treffer alles klar

Es war eine Frage der Zeit, bis sich die Dominanz der Bayern im Führungstreffer auszahlen würde. Dass Hoffenheim dennoch versuchte, weit vor dem eigenen Tor mit frühem Pressing die Bayern unter Druck zu setzen, sollte bitter bestraft werden. Bayern kam immer wieder zu Überzahlsituationen. Nach einer Kombination über Lewandowski war es so weit: Kingsley Coman traf per Schuss ins lange Eck zum 3:2 – das Spiel war gedreht (63.). Nur drei Minuten später machte Arturo Vidal mit dem 4:2 alles klar: Einen Kopfball des Chilenen köpfte zwar ein Gästeverteidiger noch während des Flugs aus dem Tor, dank der Torlinien-Technologie wusste Schiedsrichter Gräfe aber sofort: Der Ball war hinter der Linie. Hoffenheims Keeper Baumann war bei der Ecke zuvor durch den Strafraum geirrt.

Sandro Wagner durfte nur sechs Minuten gegen seinen Ex-Klub ran, traf aber

Sechs Minuten vor Schluss durfte der im Winter von Hoffenheim nach München gewechselte Sandro Wagner noch ran: Der 30-Jährige kam für Kimmich. Das reichte ihm aber, um nach einer Hereingabe von Rafinha zum 5:2 zu treffen. Er drückte den Ball mit dem Oberschenkel über die Linie (90.).

Mit dem Sieg gegen die Nagelsmann-Mannschaft endete übrigens eine für Bayern-Verhältnisse Negativserie gegen Hoffenheim: In den drei Spielen zuvor hatte es zwei Niederlagen und ein Remis gegeben.

FC Bayern: Ulreich – Kimmich (84. Wagner), Süle, Boateng, Alaba – Rudy – Robben (77. Rafinha), Vidal, Tolisso (64. Müller), Coman – Lewandowski

Hoffenheim: Baumann – Zuber, B. Hübner, Vogt, Bicakcic (46. Akpoguma), Kaderabek – Rupp (59. Amiri), Geiger, Grillitsch – Gnabry – Uth

Tore: 0:1 Uth (2.), 0:2 Gnabry (12.), 1:2 Lewandowski (22.), 2:2 Boateng (25.). 3:2 Coman (63), 4:2 Vidal (66.), 5:2 Wagner (90.).

Bes. Vorkommnis: Ulreich hält Foulelfmeter von Gnabry (2.).

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft).

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)