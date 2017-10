2017-10-26 07:32:25.0

DFB-Pokal FC Bayern gewinnt gegen RB Leipzig: Pressestimmen zum Spiel

Die Bayern stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Besonders eine Entscheidung des Schiedsrichters sorgte für Gesprächsstoff. Hier sind die Pressestimmen zum Spiel.

In einer dramatischen Pokalnacht setzte sich der FC Bayern im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig durch. Es ist der vierte Sieg des Rekordmeisters unter Trainer Jupp Heynckes. Besonders turbulent wurde das Spiel zur Halbzeit. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick beschwerte sich beim Schiedsrichter über eine Freistoß-Entscheidung, zeigte ihm Bilder auf dem Handy. Als sich dann auch noch Mats Hummels einmischte, kochten die Emotionen. Hier sind die Pressestimmen zum Spiel:

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Pressestimmen

Das Pokalduell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern hielt, was es versprach. Es war rassig, am Ende triumphierten die Münchener. Im Mittelpunkt stand aber auch ein anderer: Schiedsrichter Zwayer. welt.de

ANZEIGE

Der FC Bayern hat sein erstes K.o.-Spiel seit dem Amtsantritt von Trainer Jupp Heynckes mit viel Mühe gewonnen. Ohne den verletzten Thomas Müller hatte der Rekordmeister zwar mehr vom Spiel, blieb im Angriff jedoch lange ungefährlich. Zudem hatten die Münchner Glück, dass Schiedsrichter Felix Zwayer eine Elfmeterentscheidung nach Rücksprache mit dem Linienrichter wieder zurücknahm und den Tatort vor den Strafraum verlegte. spiegel.de

Es war schon beachtlich, wie sehr der Rekordmeister in die Defensive geriet. Nicht derart, dass die Münchner Abwehr sich einem Angriff nach dem anderen entgegenwerfen musste. Sondern auf Leipziger Art: So, dass die Bayern mit ihrem Ballbesitz wenig anzufangen wussten und zu Fehlern gezwungen wurden. Wobei man sich wundern konnte, wie hoch die Fehlerquote beim Münchner Starensemble war – kaum einer, der da eine Ausnahme machte. faz.net

Der Rekordmeister bleibt auch in der vierten Partie unter Heynckes in der Erfolgsspur. Insgesamt wähnt der Defensivspezialist den FCB auch auf einem guten Weg. "Wir spielen einen guten Ball und sind in besserer körperlicher Verfassung." Den Nachsatz "als unter Ancelotti" ließ Hummels weg. kicker.de

Umkämpftes, giftiges Spiel in den ersten 45 Minuten mit anfangs ausreichend Kontrolle für beide Teams, aber zu geringer Präzision in der Offensive. Die Bayern griffen Leipzigs Aufbau erst ab der Mittellinie an, RB stellte dagegen sehr hoch mit mindestens vier Spielern zu. spox.com