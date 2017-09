2017-09-22 13:39:54.0

Fußball-Bundesliga FC Ingolstadt befördert Leitl zum Chef-Trainer

Nach vier Wochen als Interimstrainer darf sich Stefan Leitl nun Cheftrainer der Schanzer nennen. Der FC Ingolstadt belohnte den 40-Jährigen nach den Erfolgen der letzten Spiele.

Der FC Ingolstadt hat Stefan Leitl zum Cheftrainer befördert. Der bisherige Interimscoach des Fußball-Zweitligisten erhielt einen Vertrag bis zum Sommer 2019. Diese Entscheidung verkündeten die Schanzer vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim VfL Bochum. "Wir werden den Weg mit Stefan Leitl weitergehen", sagte Sportdirektor Angelo Vier am Freitag. Der FCI hatte sich am 22. August nach einem Fehlstart mit drei Niederlagen von Maik Walpurgis getrennt und Amateurtrainer Leitl zunächst als Interimslösung präsentiert. Der 40-Jährige konnte mit sieben Punkten aus vier Partien nachhaltig für seine Beförderung werben. Martin Moravec , dpa