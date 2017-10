2017-10-03 12:05:20.0

2. Bundesliga FC Ingolstadt holt Ex-Profi ins Trainerteam

Der FC Ingolstadt verstärkt sein Trainerteam mit einem Ex-Profi. Der 37-jährige André Mijatovic wird Chefcoach Stefan Leitl zur Seite stehen.

Der FC Ingolstadt ergänzt sein Trainerteam mit dem früheren Abwehrspieler André Mijatovic. Der 37-Jährige werde als Assistent von Chefcoach Stefan Leitl zu den Oberbayern zurückkehren, teilten die Schanzer am Montag mit. Der Kroate hatte seine aktive Karriere 2015 nach Ingolstadts Aufstieg in die Fußball-Bundesliga beendet und war zuletzt Co-Trainer der Stuttgarter Kickers. Manager Angelo Vier lobte ihn als "herausragende Persönlichkeit für unser Trainerteam". Mijatovic spielte in der 1. und 2. Liga neben dem FCI auch für die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld und Hertha BSC. dpa/lby