2017-10-14 16:36:47.0

Fußball-Bundesliga FC Ingolstadt holt nach 2:0-Führung nur einen Punkt in Dresden

Der FC Ingolstadt hat es erneut verpasst, eine Siegesserie zu starten. Nach einer 2-0 Führung verspielten die Schanzer ihre Führung beim Gastgeber Dynamo Dresden.

Der FC Ingolstadt kann einfach keine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga starten. Der Bundesliga-Absteiger musste sich am Samstag mit einem 2:2 (2:1) bei Dynamo Dresden begnügen - und das nach einer 2:0-Führung. Vor 28.484 Zuschauern trafen Marcel Gaus (13. Minute) und Alfredo Morales (23.) für die anfangs überlegenen Schanzer.

Torjäger Peniel Mlapa sicherte den Gastgebern mit einem verwandelten Foulelfmeter (30.) und einem Linksschuss (49.) einen Punkt in einer intensiven, spannenden und auch ansehnlichen Partie. Der FCI verpasste es erneut, erstmals in dieser Saison zwei Spiele am Stück zu gewinnen. dpa/lby