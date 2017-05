2017-05-09 17:42:18.0

FC Ingolstadt FCI arbeitet für das Abstiegsfinale: "Hausaufgaben machen"

Der FC Ingolstadt kann den Abstieg noch abwenden - dafür darf der Verein in Freiburg aber nicht verlieren. Die Mannschaft weiß, wie schwierig diese Aufgabe wird.

Der stark abstiegsgefährdete FC Ingolstadt ist mit einer klaren Zielsetzung in die Trainingswoche vor dem letzten Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg gestartet. Der Tabellenvorletzte muss am Samstag beim Europa-League-Anwärter möglichst gewinnen, um am letzten Spieltag gegen den FC Schalke 04 den direkten Abstiegsplatz doch noch verlassen zu können.

«Natürlich hoffen wir darauf, am letzten Spieltag ein Endspiel zu haben. Aber bis dahin müssen wir unsere Hausaufgaben machen», sagte Sportdirektor Thomas Linke am Dienstag. Die Schanzer haben mit 30 Punkten vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz (Hamburger SV) und auch den rettenden 15. Tabellenrang, den Mainz 05 belegt. Bei einer Niederlage in Freiburg würde Ingolstadt definitiv absteigen.

FC Ingolstadt will drei Punkte in Freiburg

«Es gibt keinen anderen Weg. Das Ziel muss sein, die drei Punkte in Freiburg zu holen», sagte Mittelfeldspieler Sonny Kittel zur Lage des FCI. Über die Schwere der Aufgabe sind sich die Oberbayern bewusst. «Der SC Freiburg hat bisher eine Riesensaison gespielt. Aber wir können auch dort drei Punkte holen», meinte Linke. Der Sportclub belegt sensationell Platz fünf, der zur Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison berechtigt.

Außenverteidiger Markus Suttner wird FCI-Trainer Maik Walpurgis in Freiburg wohl wieder zur Verfügung stehen. Der 30 Jahre alte Österreicher hatte beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten, soll aber am Samstag wieder einsatzfähig sein. dpa, lby