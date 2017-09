2017-09-22 17:05:23.0

Fußball FIFA gibt Nominierte für Weltfußballerwahl bekannt

Auch dieses Jahr vergibt die Fifa wieder ihre berühmten Fußballpreise. Dafür hat sie nun die finalen drei Nominierten der einzelnen Kategorien bekanntgegeben.

Einmal der Beste sein - für Fußballprofis ist das eine eine große Sache. Jedes Jahr kürt der Weltfußballverband Fifa die aus seiner Sicht besten Spieler und Spielerinnen, die besten Trainer, die schönsten Tore und die leidenschaftlichsten Fans. Nun hat der Verband in London die Nominierten für das Jahr 2017 bekanntgegeben. Große Überraschungen gibt es nicht, aus deutscher Sicht sind allerdings zwei Verleihungen besonders interessant. Zum einen hat Manuel Neuer die Chance, Fifa-Welttorhüter zu werden, zum anderen sind die Fans von Borussia Dortmund für den Fanpreis nominiert.

BVB-Fans sind für Fifa-Fanpreis nominiert

Die Auszeichnung des besten Torhüters vergibt der Weltverband dieses Jahr zum ersten Mal und stellt sich damit der Wahl der International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) entgegen, die ebenfalls die besten Torhüter auszeichnet. Die Wahl ist jedoch inoffiziell und wegen ihrer Intransparenz umstritten. Bei der neuen Fifa-Wahl muss sich der Bayern-Keeper gegen die Torwart-Legende Gianluigi Buffon von Juventus Turin und dem Real Madrid-Torhüter Keylor Navas beweisen.

Die Fans des BVB sind nominiert für ihre Gastfreundschaft gegenüber den Fans aus Monaco im Rahmen des Champions League Spiels am 11. April. Als die Spieler des BVB vom Teamhotel aus zum Signal Iduna Park aufgebrochen waren, detonierten mehrere Sprengsätze neben dem Teambus. Der Spieler Marc Bartra wurde dabei verletzt. In der Folge wurde die Partie auf den nächsten tag verschoben. Die BVB-Anhänger boten daraufhin den Gästefans aus Monaco verschiedene Schlafmöglichkeiten an, um eine Nacht länger in Dortmund bleiben zu können. Schon im vergangenen Jahr konnten die Dortmunder Fans den Fifa-Preis einheimsen.

Aus der Bundesliga kann sich auch ein alter Bekannter Hoffnungen auf einen Preis machen: Kevin-Prince Boateng, der neue Star von Eintracht Frankfurt, der zu Beginn der Saison zurück in die Bundesliga gekommen war. In der vergangenen Saison erzielte er für Las Palmas ein spektakuläres Tor in der spanischen Liga gegen Villareal.

Das sind die Nominierten der Fifa:

Fifa-Weltfussballer

Cristiano Ronaldo (POR - Real Madrid)

Lionel Messi (ARG - FC Barcelona)

Neymar (BRA - FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Fifa-Weltfussballerin

Deyna Castellanos (VEN - Santa Clarita Blue Heat / Florida State Seminoles)

Carli Lloyd (USA - Houston Dash / Manchester City Women)

Lieke Martens (NED - FC Barcelona Femeni)

Fifa-Welttrainer – Männer

Massimiliano Allegri (ITA - Juventus)

Antonio Conte (ITA - Chelsea)

Zinédine Zidane (FRA - Real Madrid)

Fifa-Welttrainer/in – Frauen

Nils Nielsen (DEN – Dänische Nationalmannschaft)

Gerard Precheur (FRA - Olympique Lyon Feminin)

Sarina Wiegman (NED – Niederländische Nationalmannschaft)

Fifa-Welttorhüter

Gianluigi Buffon (ITA - Juventus)

Keylor Navas (CRC - Real Madrid)

Manuel Neuer (GER - FC Bayern München)

Fifa-Puskás-Preis

Kevin-Prince Boateng (Las Palmas)

Alejandro Camargo (Universidad de Concepcion)

Deyna Castellanos (Venezuela U-17)

Moussa Dembele (Celtic Glasgow)

Olivier Giroud (Arsenal)

Aviles Hurtado (Tijuana Xolos)

Mario Mandzukic (Juventus)

Oscarine Masuluke (Baroka FC)

Nemanja Matic (Chelsea)

Jordi Mboula (FC Barcelona U-19)

