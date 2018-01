2018-01-04 14:07:03.0

Biathlon-Weltcup Franziska Hildebrand im Sprint Vierte - Dahlmeier 13.

Hildebrand hat zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof im Sprint knapp das Podest verpasst. Laura Dahlmeier war nach ihrem Infekt noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Franziska Hildenbrand wurde beim Biathlon-Weltcup-Rennen in Oberhof Vierte. Die 30-Jährige musste sich über 7,5 Kilometer nach einem Schießfehler mit Platz vier begnügen.

Ihren dritten Saisonsieg sicherte sich die zweimalige Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei. Zweite wurde Kaisa Mäkäräinen aus Finnland vor Veronika Vitkova aus Tschechien. Alle mussten einmal in die Strafrunde. Hildebrand fehlten 6,9 Sekunden zu Rang drei.

Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier kam im ersten Rennen des Olympia-Jahres mit zwei Fehlern auf Platz 13 und hatte 1:20,3 Minuten Rückstand. Die 24-Jährige hatte wegen eines Infektes kurz vor dem Jahreswechsel noch die World Team Challenge auf Schalke auslassen müssen und ist noch nicht wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte.

"Das war ein Leistungstest und ich habe mich im Rennen steigern können. Das stimmt mich positiv", sagte Dahlmeier in der ARD und haderte mit ihrer Schießleistung: "Zwei Fehler waren einfach zu viel. Das ist natürlich ärgerlich." In der Verfolgung am Samstag (12.15 Uhr) will sie sich steigern: "Ich hoffe, dass ich mich da wieder ein paar Plätze nach vorne arbeiten kann."

Zweitbeste Deutsche wurde Franziska Preuß (1 Fehler), die als Zwölfte die halbe Norm für die Olympischen Spiele in Pyeongchang erfüllte. Die zweimalige Saisonsiegerin Denise Herrmann leistete sich gleich vier Schießfehler und wurde nur 45.. "Der Stehendanschlag war einfach nur schlecht", sagte die Sächsin, die stehend nur zwei ihrer fünf Schüsse traf. Maren Hammerschmidt (2) landete auf Rang 24, Vanessa Hinz (3) wurde als schwächste des DSV-Sextetts nur 55.

