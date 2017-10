2017-10-08 19:51:00.0

Kommentar Für Ferrari ist die Saison gelaufen

Menschen machen Fehler. Die Menschen bei Ferrari machen in der Formel 1 momentan besonders viele Fehler. So kann Sebastian Vettel nicht den Formel-1-Titel holen. Von Milan Sako

Vor gut zwei Monaten war die rote Motorwelt noch in Ordnung. Sebastian Vettel verabschiedete sich mit einem Sieg in Budapest in die Sommerpause. In den ersten elf von 20 Saisonrennen hatte der Heppenheimer einen Vorsprung von 14 Punkten auf Lewis Hamilton herausgefahren.

Aber die Trophäen werden erst nach dem letzten Spieltag vergeben. Bisher spielen die Roten eine miserable zweite Formel-1-Halbzeit. Ferrari steckt in der Krise, die Saison 2017 ist gelaufen. Die kämpferischen Worte von Teamchef Maurizio Arrivabene sind nur Durchhalte-Parolen. Offenbar benötigt Vettel doch eine ähnlich lange Anlaufphase wie einst Michael Schumacher. Erst im fünften gemeinsamen Jahr fuhr Michele den ersten Titel mit Ferrari ein. Vettel und die Roten arbeiten erst im dritten Jahr zusammen. Doch die Konzernspitze macht Druck. Und: Es ist nicht gesagt, dass sich Geschichte wiederholt.

Es müssen jetzt keine Köpfe rollen. Aber die Fehler, ob in der Produktion, der Qualitätskontrolle oder wo auch immer, müssen abgestellt werden. Denn in einer roten Gurke ist auch der beste Fahrer chancenlos.

