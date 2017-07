2017-07-13 10:07:00.0

World Games Für weltweites Sportlertreffen: TV-Moderatorin dreht in Augsburg

Ruth Hofmann singt den deutschen Song für die World Games. Für das Video besuchte die einstige Turnerin ihre alte Wirkungsstätte und setzte neben sich Amateursportler in Szene. Von Andreas Schopf

Die Umgebung ist unverkennbar. Eine Tartanbahn rund um ein Rasenfeld, im Hintergrund Steintribünen mit gelben Aufgängen, daneben blass-grüne Sitzschalen. Das Rosenaustadion steht seit dem Auszug der Profifußballer nur mehr selten im Fokus. Das markante Rund identifiziert der Sportinteressierte aus der Region trotzdem auf den ersten Blick.

In den kommenden Wochen wird das Stadion darüber hinaus einer nationalen Zuschauerschaft in Erinnerung gerufen. Es bietet eine der Kulissen für ein Musikvideo der Augsburger Moderatorin Ruth Hofmann, früher beim Bezahlsender Sky beschäftigt, mittlerweile bekannt aus Sport1. „Highlight“ heißt ihr Titel, der als offizieller Song das deutsche Team bei den World Games in Breslau (20. bis 30. Juli) begleiten wird.

ANZEIGE

Knapp 190 deutschen Athleten, die bei den Wettkämpfen der nicht-olympischen Sportarten in Polen antreten, wird das Lied mit auf den Weg gegeben. Ebenso wie voraussichtlich einem Millionenpublikum bei den TV-Übertragungen von Sport1. Der Sender präsentiert die World Games mit dem Lied seiner singenden Moderatorin. Das Video zu „Highlight“ hat Ruth Hofmann Mitte Juni in ihrer Geburtsstadt Augsburg aufgenommen.

Ihr Kamerateam war dazu nicht nur im Rosenaustadion, auf dessen Laufbahn Hofmanns Schwester Isabel für Leichathletikszenen ebenfalls vor der Linse stand. Auch beim TV Augsburg (TVA) entstanden Aufnahmen. Den Drehort hat Hofmann bewusst ausgewählt. Fünf Jahre hat sie in der Jugend für den Verein geturnt, wurde mit der Mannschaft zweifache Turngruppenmeisterin. „Da bleibt eine Verbindung zur TVA-Familie, der Verein ist mir bei den Planungen sofort in den Sinn gekommen“, sagt Hofmann. Sie habe sich gefreut, alte Weggefährten wieder getroffen zu haben.

Zu sehen sind vier Sportler des TVA

Im Video zu sehen sind vier Sportler in Aktion beim TVA: Der Skaterhockey-Torwart Philipp Matheis, Alina Kamp und Wolfgang Daufratshofer an der Kletterwand sowie die Turnerin Alexandra Schulz, die Figuren der rhythmischen Sportgymnastik vor der Kamera aufführt. „Ich musste die Übungen für fünf verschiedene Kameraperspektiven turnen“, erzählt die 19-Jährige, die bei bayerischen Meisterschaften drei Mal den zweiten Platz erturnte. Ihre aktive Karriere hat sie im vergangenen Jahr für ihr Abitur beendet, mittlerweile ist sie Trainerin beim TVA. Einen Videodreh hat sie bislang noch nicht miterlebt. „Das war etwas ganz Besonderes“, sagt Schulz.

Das fertige Video hat Moderatorin Hofmann Anfang Juli auf der Online-Plattform Youtube veröffentlicht. Bislang haben es zwar erst gut 6000 Menschen angeschaut, trotzdem hätten Schulz bereits zwei Leute auf der Straße auf ihren Auftritt angesprochen. „Ein bisschen stolz bin ich schon“, sagt die Turnerin.

Der TV Augsburg freut sich über die Außenwirkung

Mit Beginn der World Games könnten die Zugriffszahlen im Internet noch einmal deutlich steigen. Der TVA freut sich über die Außenwirkung. Geschäftsführerin Doris Panacek spricht von einer „tollen Geschichte“ für den Verein. „Wir sind spezialisiert auf Randsportarten, deshalb ist das Musikvideo eine tolle Gelegenheit, uns zu präsentieren.“

Auch Ex-Turnerin Hofmann hofft, dass die World Games sonst eher unpopulären Sportarten Aufmerksamkeit verschaffen. „Ich will die teilnehmenden Sportler mit meinem Song zusätzlich motivieren“, sagt sie. „Highlight“ stelle die Situation kurz vor dem Wettkampf dar. Die Botschaft solle sein: „Du hast lange darauf hingefiebert, jetzt ist der Moment da. Nutze ihn und mache ihn zu deinem Höhepunkt.“

Das sind die World Games: