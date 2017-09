2017-09-20 12:01:15.0

Video Gelähmte Stabhochspringerin Kira Grünberg macht ihre ersten Schritte

Dank eines Exoskeletts kann Kira Grünberg wieder erste vorsichtige Schritte machen. Die querschnittsgelähmte Stabhochspringerin teilte das emotionale Video auf Facebook.

Zwei Jahre ist es her, dass Kira Grünberg ihre letzten Schritte gemacht hat. Seit einem Unfall im Juli 2015 sitzt die österreichische Stabhochspringerin im Rollstuhl. Ihr Schicksal bewegte damals Millionen von Menschen. Nun hat die Österreicherin ein Video auf Facebook gepostet, das zeigt, wie sie mit Hilfe einer Maschine wieder erste Schritte macht.

Was für ein geniales Gefühl! Dank Indego konnte ich heute wieder ein paar Schritte machen #walking #happy #indego #thankyou ANZEIGE Posted by Kira Grünberg on Donnerstag, 14. September 2017

Was auf den ersten Blick wie ein Gehwagen aussieht, ist komplizierter. "Selber kann ich das nicht", schreibt die 24-Jährige als Antwort auf einen Kommentar. Vielmehr handele es sich um eine Art Exoskelett. Die Beine werden also nicht durch die eigenen Muskeln, sondern von außen durch die Maschine bewegt.

Grünberg hatte sich am 30. Juli bei einem Trainingssprung lebensgefährlich verletzt. Statt auf der Matte landete sie kopfvoraus im Einstichkasten. Dabei brach sie sich den fünften Halswirbel. Erst im Krankenhaus stabilisierten sich ihre Werte wieder. In den Tagen danach hatte sich angedeutet, dass sie sich unterhalb des Halses nicht mehr wird bewegen können. In wochenlanger Reha lernte sie dann, wie man als Querschnittsgelähmte atmet und schaffte es sogar wieder, ihre Arme zu bewegen.

Seit ihrem Unfall hat Grünberg ihr Leben umgekrempelt: 2016 schrieb sie ihr erstes Buch "Mein Sprung in ein neues Leben". Als sich der Unfall zum zweiten Mal jährte, teilte sie auf Facebook ein Video mit der Überschrift: "Mein zweiter Geburtstag in meinem neuen Leben." Ende 2016 machte sie dem gelähmten Skiflieger Lukas Müller Mut, den ein Unfall ebenfalls an den Rollstuhl band (hier mehr dazu).

Mein 2. Geburtstag im neuen Leben Hart gefallen, weich gelandet - DANKE fürs Auffangen http://www.kiragruenberg.com #stayingpositive #sonntag #dankeschön Posted by Kira Grünberg on Sonntag, 30. Juli 2017

Bald zieht es Grünberg offensichtlich in die Politik: Bei der Nationalratswahl in Österreich tritt sie als Quereinsteigerin auf der Liste von Sebastian Kurz (ÖVP) an. In Tirol ist sie Spitzenkandidatin der Partei. AZ