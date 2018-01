2018-01-20 16:19:00.0

Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen: Thomas Dreßen gewinnt auf der Streif

Thomas Dreßen hat die Abfahrt von Kitzbühel gewonnen und damit als zweiter Deutscher beim wichtigsten Weltcup-Rennen des Jahres triumphiert. Wer ist der erfolgreiche Skirennfahrer?

Thomas Dreßen hat am Samstag im alpinen Ski-Weltcup einen historischen Sieg eingefahren: Als erster Deutscher seit 1979 erreichte der 24-Jährige auf der Streif in Kitzbühel den ersten Platz. Damit feiert Dreßen den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Der Skirennläufer gilt als deutscher Hoffnungsträger bei den olympischen Winterspielen in PyeongChang und steigt aktuell zur Weltspitze auf. Doch wer ist der Sieger des legendären Hahnenkammrennens in Kitzbühel?

Abfahrtssieg auf der Streif: Thomas Dreßen erfüllt seinen Traum

Mit seinem sensationellen Sieg beschert Thomas Dreßen aus Mittenwald dem Deutschen Skiverband den ersten Sieg auf der legendären Streif seit 39 Jahren. Der 24-Jährige setzte sich am Samstag vor Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz und dem Österreicher Hannes Reichelt durch. Vor ihm hatte Sepp Ferstl als bislang einziger Deutscher 1978 und 1979 gewonnen. Der Wettkampf auf der Streif gilt als das schwierigste Abfahrtsrennen der Welt. Den ersten deutschen Sieg gab es durch Ludwig Leitner 1965, zwei Jahre vor Einführung des Weltcups.

"Ich kann es gar nicht glauben", sagte Dreßen nach dem Rennen in der ARD. "Es war immer von klein auf mein Traum, ins Ziel zu fahren und in Führung zu liegen hier in Kitzbühel." Dreßen startete am Samstag insgesamt erst zum zweiten Mal in Tirol. "Ich hab es gar nicht glauben können. Ich habe gemeint, die wollen mich verarschen", sagte Dreßen über die Momente nach der Zieldurchfahrt vor Zehntausenden Fans. Vor einem Jahr war er noch gestürzt. "Es ist einfach nur geil, es ist der Wahnsinn, das kann ich so sagen."

Vor dem Abfahrtssieg auf der Streif erklärt der 24-Jährige in einem Interview dem Münchner Merkur: "Wenn man Abfahrer ist, muss es das Ziel sein, einmal Kitzbühel zu gewinnen". Dieses Ziel hat er nun erreicht.

Ski Alpin: Wer ist Streif-Sieger Thomas Dreßen?

Thomas Dreßen wird als Newcomer des Winters gehandelt. Der erst 24 Jahre alte Abfahrer raste zuletzt beim Weltcup in Beaver Creek auf den dritten Platz. So gut war ein Deutscher zuletzt 2004.

Der junge Mann aus Oberbayern muss sich mit seinen 1,88 Metern, Schuhgröße 48 und offiziell 100 Kilogramm vor keinem Abfahrer der Welt verstecken. Geprägt hat ihn unter anderem ein schwerer Verlust. Sein Vater kam im Herbst 2005 bei einem von einem Hubschrauber verursachten Seilbahnunfall in Sölden ums Leben. Ein Schicksalsschlag, auf den der Skirennfahrer immer wieder angesprochen wird. "Diese Geschichte ist ein Teil von mir. Die hat mich geprägt. Ich lebe damit, rückgängig kann man es nicht machen. Das habe ich akzeptiert", so der Skirennfahrer vom SC Mittenwald.

Seit einigen Jahren ist der Schriftzug des Gletscherskigebiets im Ötztal im Winter sein ständiger Begleiter – als Werbepartner. "Ich habe mir gedacht: Ich kenne die Leute, und warum soll man da nicht fragen", äußert sich Dreßen dazu und betont: "Ich wollte nicht, dass sie sich verpflichtet fühlen – sondern das aus sportlicher Sicht bewerten. Auf Almosen habe ich keine Lust. Das war mir extrem wichtig. Und darauf basiert es."

Thomas Dreßens Karriere hat bereits früh begonnen

Der Weg zu den Weltcup-Einsätzen wurde Thomas Dreßen früh geebnet. Der Mittenwalder wechselte nach der Grundschule nach Österreich auf die Skihauptschule Neustift im Stubaital und machte anschließend auf dem Skigymnasium Saalfelden im Frühjahr 2013 seine Matura.

Sein Können hat der heute 24-Jährige schon früh unter Beweis gestellt. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2012 in Roccaraso qualifizierte er sich mit Platz 30 im ersten Durchgang knapp für das Finale im Riesenslalom und gewann nach dem zweiten Lauf letztendlich die Silbermedaille. Zwei Jahre später holte er bei den Juniorenweltmeisterschaften in Jasna einer weitere Silbermedaille - diesmal in der Abfahrt. Sein Weltcup-Debüt gab Dreßen am 21. Februar 2015 in Saalbach. Im vergangenen Jahr erreichte er dann den sechsten Platz beim Weltcup in Kvitfjell.

Thomas Dreßen ist von Beruf Zollbeamter und wird seit 2010 von der Deutschen Sporthilfe gefördert.

Ski Alpin: Dreßen zählt zu den Medaillen-Hoffnung bei Olympia

Bereits vor einem Jahr war Dreßen auf dem Weg zum "absoluten Weltspitzenfahrer". Alpinchef Wolfgang Maier sagte damals über Dreßen: "Man darf hoffen, dass wir hier einen absoluten Weltspitzenfahrer entwickeln." Und Thomas Dreßen misst sich derzeit erfolgreich mit internationaler Konkurrenz. Zuletzt hatte sich der Skirennfahrer das Olympia-Ticket gesichert und zählt nun nach den Kreuzbandrissen von Felix Neureuther und Stefan Luitz zu den deutschen Medaillen-Hoffnung in PyeongChang. ahell

