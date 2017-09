2017-09-30 12:17:00.0

Vettel mit Motorproblemen Hamilton holt sich Malaysia-Pole vor Räikkönen

Nach dem vorzeitigen Aus von Sebastian Vettel hat sich Lewis Hamilton die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Malaysia gesichert.

Der britische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Sepang mit einem Vorsprung von nur 0,045 Sekunden Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen auf den zweiten Platz. Dritter in der Qualifikation für das 15. Saisonrennen wurde Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Renault-Mann Nico Hülkenberg raste auf Rang acht. Für Hamilton war es die 70. Pole seiner Karriere und die neunte in dieser Saison. Vettel war wegen Motorproblemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

