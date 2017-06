2017-06-13 20:02:14.0

Fußball Handballer aus Neusäß für Pokal-Klau am Ballermann verantwortlich

Es war der Aufreger der vergangenen Tage: DFB-Pokal-Teilnehmer SF Dorfmerkingen hat auf Mallorca seinen Verbandspokal verloren. Daran war der TSV Neusäß nicht ganz unschuldig. Von Florian Eisele

Für bundesweite Schlagzeilen hatte zuletzt der SF Dorfmerkingen gesorgt: Der württembergische Verbandspokalsieger und Gegner von RB Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals, hatte beim Feiern auf Mallorca den Verbandspokal verloren und einen Suchaufruf auf Facebook gestartet. In der Ballermann-Kneipe "Bierkönig" hatten die Spieler des Landesligameisters auf ihren Erfolg angestoßen und erst nach der feucht-fröhlichen Nacht das Fehlen der Trophäe bemerkt. Sogar der Württembergische Fußballverband (wfv) reagierte erschrocken. "Das ist ein Wanderpokal mit durchaus nennenswerten Herstellungskosten in Höhe von 15.000 Euro", sagte Verbandssprecher Heiner Baumeister. "Die müssen das Ding wieder beschaffen." Seit Dienstagabend ist der Pokal wieder da. Die überraschende Wendung: Die Handballabteilung des TSV Neusäß war verantwortlich für den Pokal-Klau.

Wie die Handballer in einem Facebook-Post klarstellte, befanden sich die Sportler des Vereins an diesem Abend zusammen mit den Fußballern aus Dorfmerkingen beim Feiern im "Bierkönig": "Nebeneinander und miteinander wurde ausgiebig gefeiert und auch ein Pokal drehte voller Stolz einige Runden über die Tische des Bierkönig." Dass es sich dabei um die 15.000 Euro teure Trophäe handeln könnte, habe niemand gedacht - schließlich seien "an diesem Abend mehrere Pokale oder sonstige "Ballermann"-Trophäen im Umlauf" gewesen. Über den tatsächlichen Wert habe sich zwischen Bier und Sangria "niemand Gedanken gemacht".

Pokal "zum Kuscheln mit ins Hotel genommen"

Letztlich verbrachte ein Neusässer Handballer den Abend mit dem Pokal: "Auf dem nächtlichen bzw. frühmorgendlichen Heimweg an der Playa entlang zurück ins Hotel, war die Freude eines unserer Amateur-Handballer über den plötzlichen Fund eines herrenlosen Pokals so groß, dass er ihn schließlich zum Kuscheln mit ins Hotel genommen hat." Fein säuberlich im Handgepäck verstaut, trat der Pokal daraufhin den Weg ins heimische Neusäß an. Die verzweifelten Aufrufe der Dorfmerkinger sind den Neusässern - aus welchen Gründen auch immer - offenbar entgangen. Wie Spieler Hans-Jörg Mack sagte, suchten die Landesliga-Kicker überall nach der zehn Kilo schweren Trophäe: "Wir haben den Pokal ausrufen lassen und mit anderen Mannschaften eine Suchaktion gestartet: Im Bierkönig, im Megapark und am Strand war der Pokal aber nicht aufzufinden."

Presseerklärung: Dem Fußballverein Sportfreunde Dorfmerkingen aus Baden-Württemberg ist auf ihrer Saison-Abschlussfeier... Posted by TSV Neusäß Handball on Dienstag, 13. Juni 2017

Über das Medienecho, das auf den Facebook-Aufruf des Fußballvereins folgte, sei man in Neusäß erstaunt gewesen: "Um was für einen Pokal es sich dabei letztlich gehandelt hat und welche unfassbaren medialen Auswüchse diese Aktion nach sich zog war in keinster Weise abzusehen." Als der Facebook-Post am späten Sonntagabend immer weitere Kreise zog, hörten auch die Neusässer von der Geschichte und setzten sich sofort mit den Dorfmerkingern in Verbindung.

Mittlerweile ist der Pokal wieder an Ort und Stelle - in einer Pressekonferenz am Dienstagabend in Dorfmerkingen präsentierten ihn die Vereinsfunktionäre zusammen mit der Auflösung der Geschicht. Die Wogen zwischen beiden Vereinen sind offenbar geglättet. Auf ihrer Facebookseite danken die Dorfmerkinger ausdrücklich dem TSV Neusäß. Über die Übergabe-Modalitäten vereinbarten die beiden Vereine im Profi-Stil "Stillschweigen". In ihrem ersten Aufruf hatten die Württemberger dem Finder aber versprochen, den Pokal "mit Bier oder ähnlichen Erfrischungsgetränken oder auch Tickets fürs DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig auszulösen". Die Sache dürfte sich also gelohnt haben für den TSV Neusäß.

