Ski alpin Henrik Kristoffersen in Schladming mit Schneebällen beworfen

Im Flutlicht-Slalom von Schladming hat Marcel Hirscher den nächsten Weltcup-Sieg eingefahren. Sein Rivale Henrik Kristoffersen ist auf seiner Fahrt mit Schneebällen beworfen worden.

Henrik Kristoffersen hat es aus sportlicher Sicht nicht leicht. Egal, wie gut der norwegische Skifahrer derzeit die Slalom-Strecke hinunterfährt - der Österreicher Marcel Hirscher ist meistens einfach immer einen Tick schneller. Für Aufsehen hatte zuletzt eine Szene aus dem Weltcup-Rennen im kroatischen Zagreb gesorgt: Kristoffersen, der bis dato die Bestzeit inne hatte, hatte mit sichtlicher Wut auf die neue Bestzeit Hirschers reagiert. Dafür gab es Kritik aus der Ski-Welt. Felix Neureuther etwa hatte die Reaktion des 23-Jährigen kritisiert und ihn ein Rumpelstilzchen genannt. Beim Flutlicht-Slalom im österreichischen Schladming am Dienstagabend hatte Kristoffersen aber einen guten Grund, sich zu ärgern: Während seiner Fahrt wurde er vom Publikum aus mit Schneebällen beworfen.

Getroffen scheint ihn keiner der Bälle zu haben, doch der Ärger über die Unsportlichkeit war beim Skandinavier nach seiner Zieleinfahrt riesig: Mit erhobenem Zeigefinger wedelte er in die Kamera und schrie auf Norwegisch, dass das Werfen von Schneebällen nicht erlaubt sei. In seinem Zorn nahm er sogar etwas Schnee aus dem Zielbereich in die Hand und warf ihn auf die dortigen Zuschauer. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah.

Die Zeitlupe der TV-Übertragung zeigt aber, dass Kristoffersen mit seiner Kritik recht hatte: Zur Mitte seines Laufs wurden drei Schneebälle auf ihn geworfen. Der Norweger, der in Salzburg lebt, sagte zwar, dass ihn keiner getroffen hatte. Als störend hätte er die Schneebälle aber doch empfunden. Auch die österreichischen TV-Kommentatoren, die die Schneebälle sofort bemerkt hatte, können den Ärger des Sportlers nachvollziehen.

Sein Konkurrent Marcel Hirscher, der wieder einmal das Rennen gewonnen hatte, zeigte Verständnis. "Es tut mir für Henrik Leid." Teile des Publikums kritisierte er jedoch scharf. Der überwiegende Teil der 50.000 Zuschauer hätten sich großartig verhalten, doch "0,1 Prozent waren beschämend". (eisl)

