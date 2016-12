  Ilkay Gündogan erfolgreich am Knie operiert  

Fußball-Nationspieler Ilkay Gündogan ist nach seinem Kreuzbandriss am Freitag erfolgreich operiert worden. "Mir geht es gut, die Operation ist gut verlaufen. Nun ist es eine weitere Strecke bis zur Genesung", schrieb Gündogan auf Twitter.

Hi guys! I'm doing well and today's surgery went fine. Now it's another road to recovery #ComebackStronger - mode: pic.twitter.com/CDuAR091cz