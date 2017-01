2017-01-19 13:32:58.0

FC Augsburg Jan Moravek und Christoph Janker verlängern beim FC Augsburg

Der FC Augsburg hat die auslaufenden Verträge von Jan Moravek und Christoph Janker verlängert. Ein Kontrakt davon ist langfristig.

Der 31-jährige Janker bleibt eine weitere Saison dem FC Augsburg erhalten. Jan Moravek dagegen hat sich bis 2020 an den FCA gebunden. Der 27-Jährige steht bereits seit fünf Jahren beim FC Augsburg unter Vertrag.

"Wir freuen uns, dass wir auch in Zukunft auf diese beiden langjährigen FCA-Profis bauen können", wird Manager Stefan Reuter in einer Pressemitteilung des FC Augsburg zitiert. "Christoph Janker ist ein absoluter Teamplayer, der alles dem Erfolg der Mannschaft unterordnet und 100 Prozent verlässlich seine Leistung bringt", lobt Reuter den Oberpfälzer.

"Auch Jan Moravek stellt den Teamgedanken immer in den Vordergrund. Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen fußballerischen Qualitäten, die uns in den nächsten Jahren gut tun werden."

Augsburg ist für Moravek zweite Heimat

Moravek wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, gilt aber als eine der begabtesten Spieler im FCA-Kader. "Ich bin ja schon einige Jahre beim FCA und meine Frau und ich fühlen uns hier so wohl, dass Augsburg schon eine zweite Heimat geworden ist. Daher freue ich mich, dass ich auch in den kommenden Jahren das FCA-Trikot tragen werde. Ich möchte helfen, dass wir unseren erfolgreichen Weg mit dem Team fortsetzen", so der Tscheche.

Bilder aus dem Trainingslager des FCA Trainer Manuel Baum gibt Anweisungen. Foto: Klaus Rainer Krieger

"Wir haben einen besonderen Teamgeist innerhalb der Mannschaft und des Vereins. Auch das Umfeld des Clubs ist wunderbar. Daher möchte ich auch in Zukunft Teil dieser Gemeinschaft sein. Sportlich wollen wir den FCA in der Bundesliga weiter etablieren, um unseren Fans auch in den nächsten Jahren Erstligafußball in Augsburg bieten zu können“, schildert Janker seine Beweggründe für die Vertragsverlängerung. AZ