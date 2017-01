2017-01-06 21:52:23.0

Manchester United José Mourinho stellt Schweinsteiger mehr Einsätze in Aussicht

Bastian Schweinsteiger hat in dieser Saison nur einmal gespielt. Nun macht ihm sein Trainer José Mourinho Hoffnung auf weitere Einsätze.

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger kann sich bei seinem Club Manchester United Hoffnungen auf mehr Einsätze im neuen Jahr machen. "Er ist eine Option, er wartet auf seine Chance zu spielen und ich denke, der Januar ist ein guter Moment dafür mit so vielen Spielen", sagte Trainer José Mourinho am Freitag. In der Partie der dritten Runde des FA-Cups gegen den FC Reading am Samstag stehe Schweinsteiger im Kader und sei eine Option für die Startelf.

Bastian Schweinsteiger hat in dieser Saison nur im Ligapokal gespielt

Unter Mourinho hatte der frühere Kapitän der deutschen Nationalelf in dieser Saison nur einen Kurzeinsatz beim 4:1-Sieg gegen West Ham United im Ligapokal-Viertelfinale im November absolviert. In der Premier League stand der 32-Jährige meist nicht im Kader der Red Devils.

"Er war viele Monate lang keine Option", sagte Mourinho. "Seitdem hat er sehr gut gearbeitet und war nicht verletzt. Er trainiert gut und ist bereit." Schweinsteiger schrieb auf Twitter: "Abschlusstraining beendet. Ich freue mich auf das Spiel morgen!" dpa