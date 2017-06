2017-06-22 09:54:26.0

Fußball Kein Witz: Chinas U20 spielt nächste Saison in der Regionalliga Südwest

Hört sich irre an, ist aber so: Kommende Saison nimmt die Nachwuchsnationalmannschaft Chinas am Ligabetrieb der Regionalliga teil - und spielt damit zum Beispiel gegen den SSV Ulm.

Kein Spaß: In der kommenden Saison tritt die U20-Nationalmannschaft der Volksrepublik China gegen den SSV Ulm an - und zwar im Ligabetrieb. Die Nachwuchs-Auswahl soll laut Berichten des Kicker und der Bild in der Fußball-Regionalliga Südwest außer Konkurrenz spielen. Hintergrund: Damit will sich die Mannschaft auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 vorbereiten.

Praktisch für die Planer des Deutschen Fußball Bundes (DFB): In der 19 Mannschaften fassenden Regionalliga Südwest hätte ohnehin immer ein Team pro Spieltag spielfrei. Statt eines freien Wochenendes steht für diese Kicker nun aber das Spiel gegen die Chinesen an, im heimischen Stadion. Macht in der Summe als zwei zusätzliche Heimspiele. In der Tabelle wird die U20 aus dem Reich der Mitte aber nicht geführt werden. Die chinesische Mannschaft soll während der Saison in der Nähe von Heidelberg (St. Leon-Rot) wohnen und sich dort auf die Spiele vorbereiten.

Angeblich haben die Regionalliga-Vereine bereits Zustimmung signalisiert - denn natürlich gibt es für die beiden Extra-Spiele auch eine Aufwandsentschädigung: Für jeden Club winken 15.000 Euro Prämie. Das Projekt ist Teil der Kooperation zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem chinesischen Verband. Am 5. Juli soll das Projekt im Beisein von Staatspräsident Xi Jin-Ping der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Bei den Stuttgarter Kickers sind die chinesischen Liga-Gäste offenbar mehr als willkommen. Der Geschäftsführer der Kickers, Marc-Nicolai Pfeifer, wird in der Bild wie folgt zitiert: "Eine großartige Idee. Wir freuen uns schon auf die beiden Heimspiele, rollen dem chinesischen Olympia-Team den roten Teppich aus." Gegenüber dem Kicker sagte Christopher Fiori, Geschäftsführer von Kickers Offenbach: "Ich sehe bei einem Spiel gegen eine chinesische Mannschaft zudem gute Vermarktungsmöglichkeiten."

Zwischen dem DFB und dem chinesischen Verband wurde bereits im vergangenen November ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die deutsche und die chinesische Regierung sind zudem offizielle Partnern von DFB und DFL. eisl