2017-10-28 15:41:00.0

12. Spieltag 2. Liga Kiel verpasst Spitze - Lautern verliert, Fürth siegt

Ist der Trainer-Effekt schon verpufft? Kaiserslautern kassierte mit dem neuen Coach Strasser in Regensburg die nächste Niederlage und bleibt Letzter in der 2. Liga. Fürth schaffte indes einen Sieg. Im Kampf um die Tabellenspitze blieb Kiel ohne Dreier.

Der 1. FC Kaiserslautern gerät im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr in Bedrängnis. Am Samstag verloren die Pfälzer auch ihr Spiel beim Aufsteiger Jahn Regensburg mit 1:3 (1:2) und rangieren nach dem zwölften Spieltag weiter auf dem letzten Tabellenplatz.

Neben Regensburg konnte auch die SpVgg Greuther Fürth den Vorsprung auf das Schlusslicht vergrößern: Fürth feierte beim 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen den dritten Saisonsieg. Holstein Kiel verpasste derweil die Rückkehr an die Tabellenspitze und bleibt nach dem 1:1 (1:1) bei Darmstadt 98 Zweiter.

ANZEIGE

Kaiserslautern kassierte bereits die achte Saisonniederlage. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Duisburg war es für den neuen FCK-Trainer Jeff Strasser die zweite Pleite nacheinander. «Wir haben heute nicht so gespielt, wie Abstiegskampf sein muss. Wir haben viele Eins-gegen-Eins-Duelle verloren, das müssen wir uns selbst ankreiden», sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon. Er will die Ruhe bewahren: «Wir haben ein Saisondrittel absolviert. Wir können noch einiges korrigieren, sind aber auch vieles schuldig geblieben.»

Regensburg konnte sich ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen. Sebastian Stolze mit einem Doppelpack (10. Minute/49.) und Marvin Knoll (33.) mit einem Freistoß trafen für den Jahn. Christoph Moritz (14./Foulelfmeter) erzielte nur den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Besser als Kaiserslautern machten es die Fürther, die vorerst auf Relegationsrang 16 klettern konnten. Khaled Narey (27. Minute) und Mario Maloca (81.) trafen vor 6870 Zuschauern für die Gastgeber. Richard Sukuta-Pasu (78.) gelang nur das zwischenzeitliche 1:1 für Sandhausen. Der 1. FC Heidenheim kann Fürth am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Nürnberg wieder überholen.

Keinen Sieger gab es in Darmstadt, wo Kiel nach vier Liga-Siegen in Serie erstmals wieder zwei Punkte liegen ließ. Die Tore erzielten Felix Platte (5. Minute) für Darmstadt und der Kieler Dominik Drexler (42.). Kiel war insgesamt das stärkere Team.

Bereits am Freitagabend hatte der FC Ingolstadt seinen Aufwärtstrend mit dem 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld bestätigt. Der Erstliga-Absteiger konnte aus den vier zurückliegenden Spielen zehn Punkte holen. Der FC St. Pauli und Erzgebirge Aue trennten sich 1:1.

Infos zum Spieltag auf bundesliga.de