2017-01-25 12:36:44.0

Super Bowl Lady Gaga singt beim Super Bowl

Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Am 5. Februar stehen sich die New England Patriots und die Atlanta Falcons in Houston gegenüber.

Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Am 5. Februar stehen sich die New England Patriots und die Atlanta Falcons in Houston gegenüber. In den USA erreicht das wichtigste Spiel im American Football regelmäßig Rekordquoten im TV. Nirgendwo sonst werden höhere Preise pro Sekunde Werbung gezahlt. Nirgendwo sonst ist die Show rund um ein Spiel größer. Weltweit werden rund 800 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen.

Besonders spektakulär ist, neben den sportlichen Leistungen, was in der Halbzeitpause geboten wird. In diesem Jahr singt dort Lady Gaga. Diese Entscheidung hat im Vorfeld für einigen Trubel gesorgt, denn die Sängerin hat sich im US-Wahlkampf stark gegen Donald Trump engagiert und dessen Konkurrentin Hillary Clinton unterstützt.

ANZEIGE

Wird Lady Gaga über Donald Trump sprechen?

Angeblich soll die NFL Lady Gaga verboten haben, bei ihrem Auftritt den neuen US-Präsidenten zu kritisieren. Die Profi-Liga widersprach diesem Gerücht. Lady Gaga hätte sich vermutlich ohnehin nicht daran gehalten. Bei den Proben soll sie schon mit einem Anti-Trump-Shirt aufgetreten sein. Jetzt ist die Spannung groß, ob sich die Sängerin auch bei ihrem Auftritt während des Spiels zu politischen Themen äußern wird.

Davon abgesehen fiebern die Fans einem Spiel entgegen, dass schon im Vorfeld einen ersten Rekord zu bieten hat. Quarterback Tom Brady, 39, von den Patriots steht zum siebten mal in einem Super Bowl. Das gab es noch nie. Gewinnt seine Mannschaft, wäre es sein fünfter Titel.

Für die gegnerischen Falcons wäre ein Sieg im NFL-Finale auch Neuland, denn das Team hat den Titel noch nie gewonnen. (ako)