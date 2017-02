2017-02-26 10:33:45.0

Premier League Leicester-Profis: Wir waren unbeteiligt am Rauswurf von Ranieri

Die Profis bestreiten aufkommende Vorwürfe, am Rauswurf ihres Trainers beteiligt gewesen zu sein. Der englische Fußball-Meister hatte sich am Donnerstag von Ranieri getrennt.

Die Profis des englischen Fußball-Meisters Leicester City wehren sich gegen aufkommende Vorwürfe, wonach sie am Rauswurf ihres Trainers Claudio Ranieri beteiligt gewesen sein könnten. Nationalspieler Jamie Vardy bezeichnete die Spekulationen am späten Samstagabend bei Instagram als "völlig unwahr und unbegründet", obendrein seien sie "äußerst verletzend". Der 65 Jahre alte Meistercoach genieße seinen ganzen Respekt, fügte Vardy an.

Torhüter Kasper Schmeichel befand bei der BBC, dass die Profis gar keinen Einblick in Vorstandsüberlegungen hätten. "Wir sind Spieler und wir können die Dinge nur auf dem Spielfeld beeinflussen. Wir haben keine Kontrolle darüber, was über unseren Köpfen auf der Vorstandsebene passiert", sagte der Däne. "Sie werden sich nicht von irgendwelchen Spielern beeinflussen lassen."

ANZEIGE I must have written and deleted my words to this post a stupid amount of times! I owed Claudio to find the right and appropriate words! Claudio has and always will have my complete respect! What we achieved together and as a team was the impossible! He believed in me when many didn't and for that I owe him my eternal gratitude. There is speculation I was involved in his dismissal and this is completely untrue, unfounded and is extremely hurtful! The only thing we are guilty of as a team is underachieving which we all acknowledge both in the dressing room and publicly and will do our best to rectify. I wish Claudio the very very best in whatever the future holds for him. Thank You Claudio for everything. Ein Beitrag geteilt von Jamie Vardy (@vardy7) am 25. Feb 2017 um 11:33 Uhr

Ranieri feierte mit Leicester die Meisterschaft

Ranieri hatte im Vorjahr sensationell mit Leicester die Meisterschaft gefeiert. In dieser Saison spielt der Club allerdings gegen den Abstieg, auch im Champions-League-Achtelfinale droht das Aus. Daraufhin hatte sich Leicester am Donnerstag von Ranieri getrennt. dpa

