Porträt Lindsey Vonn: Weltklasse-Skifahrerin und Drama-Queen

Lindsey Vonn ist die beste Skifahrerin aller Zeiten. Damit will sich die Amerikanerin aber nicht zufriedengeben. Sie strebt nach dem ultimativen Rekord.

Drama, Baby, Drama: Wer das Leben der Lindsey Vonn unter ein Motto stellen müsste, würde vermutlich zu diesem greifen. Denn ohne Drama geht es nicht im Leben der Skirennfahrerin – sei es im Sport oder sei es im Privatleben, an dem sich schon Heerscharen von Klatschreportern abgearbeitet haben. Dabei böte allein der Blick auf Vonns Erfolge genügend Stoff für wunderbare Geschichten. Wie sie sich nach Verletzungen immer wieder zurückkämpfte. Jüngst zu beobachten beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen. Dort gewann sie Mitte Januar die Abfahrt, nachdem sie sich im November bei einem Sturz den rechten Oberarm gebrochen und mehrere Nerven beschädigt hatte.

Geburtsdatum: 18. Oktober 1984 in Vail/USA

Größe und Gewicht: 1,78 Meter/74 Kilo

Familienstand: geschieden, liiert mit Golfstar Tiger Woods

Weltcup-Debüt: 18. November 2000 in Park City

Erfolge: - Olympiasiegerin in der Abfahrt 2010, Olympia-Dritte im Super-G 2010; - Weltmeisterin in der Abfahrt und im Super-G 2009, WM-Zweite in der Abfahrt 2011 und 2007 sowie im Super-G 2007; - viermalige Gesamtweltcupsiegerin 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12; fünfmalige Siegerin im Abfahrtsweltcup 2007/08 bis 2011/12; viermalige Siegerin im Super-G-Weltcup 2008/09 bis 2011/12; dreimalige Siegerin im Kombinations-Weltcup 2009/10 bis 2011/12

Vonn wäre aber nicht Vonn, hätte sie nicht auch diese Geschichte geschickt vermarktet. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte sie ein Video, das ihren mühsamen Weg zurück auf die Piste dokumentiert. Zu sehen ist dort, dass die 32-Jährige anfangs nicht einmal eine Kaffeetasse halten konnte. Der Rest der Geschichte verläuft nach dem klassischen Vonn-Muster: harte Arbeit, Schweiß, ab und zu ein strahlendes Lächeln in die Kamera, ein Schluck aus der Dose des Hauptsponsors, noch mehr Training, Happy End.

Lindsey Vonn bringt unglaubliche Leistungen

Wäre es nicht Vonn, man müsste sich über diese Dramatisierung ärgern. Die US-Amerikanerin aber unterfüttert die perfekt orchestrierte Inszenierung ihres Lebens mit unglaublichen Leistungen. Längst schon ist sie an der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll vorbeigezogen, die mit 62 Weltcupsiegen einst als uneinholbar galt. Vonn hat 77 Erfolge auf dem Konto. In der WM-Kombination, die am Freitag in St. Moritz gefahren wird, ist sie die Titelverteidigerin. Vor allem aber ist Vonn eine Getriebene, denn sie strebt nach dem Rekord der Rekorde: den 86 Weltcupsiegen des legendären Ingemar Stenmark. In den 1970er und 1980er Jahren dominierte der Schwede den alpinen Rennsport. Vonn will seine Bestmarke. Mit aller Macht. Gegen alle Widerstände. Kreuzbandrisse, Knochenbrüche, Traumata – Vonn kehrte immer zurück.

In ihrer Heimat USA allerdings, machte sie erst ihr schillerndes Privatleben zum Star, denn Skifahren wird dort nur bei Olympischen Spielen von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Hilfreich war diesbezüglich vor allem die Liaison mit Golf-Superstar Tiger Woods (2013 bis 2015). Zuvor hatte sie in einem Interview darüber gesprochen, an Depressionen zu leiden. Es folgte ein freizügiges Foto-Shooting als Sharon-Stone-Double.

Vonn hat sich zu einer Marke gemacht, mit der sich ordentlich Geld verdienen lässt. In den USA ist die ebenso eloquente wie gut aussehende Sportlerin ein gern gesehener Gast in Talkshows. Sponsoren stehen Schlange. Ende des vergangenen Jahres kam ihr Buch auf den Markt. Der Titel: „Strong is The New Beautiful“.