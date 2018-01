2018-01-09 16:17:19.0

Fußball Löwen-Fans aus Hongkong nennen ihre Tochter "Giesing"

Das ist auch mal eine Möglichkeit, einen Namen für sein Kind zu finden: Zwei 1860-Fans aus Hongkong haben ihr Baby nach dem Ortsteil benannt, in dem der TSV 1860 beheimatet ist.

Satte 9000 Kilometer trennen Tsang Ho Yin Titus in seinem Wohnort Hongkong von München - dennoch ist der 34-Jährige glühender Unterstützer des TSV 1860 München. Seit 2011 verfolgt er, wie der Bild sagte, jedes Spiel seines Vereins. Viel Grund zu feiern hatte er nicht: Bekanntermaßen stieg der Klub im vergangenen Sommer aus der zweiten Liga ab und musste wegen des Lizenzentzugs nun wieder in der Regionalliga Bayern anfangen. Das hält den Asiaten aber nicht davon ab, dem Klub die Unterstützung zu versagen - im Gegenteil: Seine nun geborene Tochter tauften er und seine Frau Leung Yee Mei auf den klangvollen Namen Tsang Tsz Wing Giesing.

"Giesing" wurde in München gezeugt, als die Eltern in der Stadt waren, um ein Spiel vom TSV 1860 München zu besuchen. Posted by PULS on Dienstag, 9. Januar 2018

Für alle Fußball- oder München-Laien: In dem Stadtteil ist der TSV 1860 München beheimatet. Der Bild lieferte Tsang Ho Yin Titus die stimmige Begründung für den - nun ja, eher ungewöhnlichen Schritt: "Ich war am 11. Februar 2017 mit meiner Frau bei meinem ersten Löwenspiel. Ich denke, sie ist in München schwanger geworden. Deshalb wollte ich unser Kind Giesing nennen." Tatsächlich schien der Besuch des Paares den ansonsten nicht sonderlich erfolgsverwöhnten Münchner Löwen Glück gebracht haben: Dem TSV 1860 gelang ein 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC. Es war einer von vier Heimsiegen in der Rückrunde der abgelaufenen Zweitligasaison. Letztlich reichte es aber nicht, um den sportlichen Absturz zu vermeiden.

Wegen Thomas Häßler wurde er Löwen-Fan

Warum er überhaupt Fan der Löwen geworden ist? Früher sei er Fan von Tottenham Hotspur und Jürgen Klinsmann gewesen, doch vor allem wegen Thomas Häßler sei seine Liebe zu 1860 entflammt, sagte Tsang Ho Yin Titus der Bild: "Thomas Häßler habe ich auch immer bewundert. Wegen ihm bin ich dann 1860-Fan geworden. Er war ja auch mal Löwe. Bayern hasse ich mittlerweile."

Die Liebe des Asiaten zu seinem Verein scheint keine Grenzen zu kennen. Aber nur falls sich jemand gerade Gedanken machen sollte: Auch Augsburg hat schöne Stadtteilnamen zu bieten: Haunstetten etwa, Bärenkeller oder Spickel. Tsang Tsz Wing Oberhausen würde sich jetzt auch nicht so schlecht anhören. (eisl)

