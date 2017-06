2017-06-01 11:10:16.0

TSV 1860 München Löwen brauchen bis Freitag zehn Millionen - sonst droht Insolvenz

Bei 1860 München ist nach dem Abstieg aus der zweiten Liga das Chaos ausgebrochen. Es gibt kaum Spieler, keinen Trainer, keinen Geschäftsführer und ein großes Finanzloch. Von Florian Eisele

Beim TSV 1860 München scheint nach dem Abstieg aus der zweiten Liga die Stunde Null angebrochen zu sein. Bis jetzt ist völlig unklar, in welcher Liga, mit welcher Mannschaft und in welchem Stadion der Traditionsverein in der kommenden Saison spielen wird. Die Probleme in der Übersicht.

Der Kader

Nach einem Bericht der Bild besitzen nur sechs Spieler einen Vertrag, der auch für die 3. Liga gültig ist. Demnach sollen das Abwehrspieler Jan Mauersberger, Ersatztorwart Max Engl und die U21-Spieler Kilian Jakob, Nico Karger, Felix Weber und Marin Pongracic sein. Alle anderen Spieler - etwa die erst kürzlich für jeweils knapp drei Millionen Euro verpflichteten Stefan Aigner und Christian Gytkjaer - sind demnach ablösefrei und bringen dem Verein bei einem Weggang keinen Cent ein. Indirekt bestätigte das auch Stürmer Sascha Mölders in seinem Facebook-Eintrag. Der Angreifer war erst vor der Saison vom FCA fest verpflichtet worden und schrieb an die Fans: "Niemand weiß, wie es hier weiter geht. Fakt ist, ich habe keinen Vertrag mehr bei 1860 München und möchte mich deswegen von Euch verabschieden."

Die Führungsebene

Nach dem feststehenden Abstieg wurde das Führungsproblem des Vereins deutlich: Präsident Peter Caselette trat direkt nach Spielende zurück, Geschäftsführer Ian Ayre hatte schon im Vorfeld des Spiels nach nur zwei Monaten wieder seinen Hut genommen. Auch Trainer Vitor Pereira scheint schon weg zu sein, der Gang in die Niederungen der 3. Liga (oder tiefer) scheint für den Coach ausgeschlossen zu sein. Seine Aussage auf der Pressekonferenz nach Spiel gegen Regensburg hatte viel von einer Abschiedsrede. Sascha Mölders schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Ich finde es traurig, dass die die uns die ganzen Wochen diesen Weg vorgegeben haben, plötzlich alle verschwunden sind. Man hat einfach überhaupt keinen Ansprechpartner."

Lediglich Investor Hasan Ismaik kündigte bereits an, auch im Falle eines Abstiegs den Verein weiterhin unterstützen zu wollen. Allerdings scheint diese an die Erfüllung seiner Forderungen geknüpft zu sein. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung konfrontierte der Jordanier noch vor dem Relegationsspiel gegen Regensburg den Verein mit teils unerfüllbaren Wünschen - ansonsten würde er seine Unterstützung zurückziehen.

Unter anderem solle die partielle Abschaffung des Weisungsrechts des Vereins an den Geschäftsführer der 1860-Kapitalgesellschaft für die Profiabteilung (KGaA) übergehen. Das etwa würde aber strikt gegen geltende Regularien der Bundesliga (DFL) verstoßen. Die Antwort des Vereins laut SZ am 26. Mai: Grundsätzlich sei man zur Erfüllung dieser Bedingungen bereit, hierbei aber auf die Zustimmung der DFL und die Mitarbeit der KGaA angewiesen. Ismaik antwortete demnach noch am selben Tag: "Ich weiß es zu schätzen, dass Sie meine Bedingungen als angemessen und akzeptabel einschätzen, auch wenn ich feststellen muss, dass Sie zwar bei allen Themen sagen, dass Sie bereit seien, diese zu akzeptieren - aber tatsächlich nicht ausdrücklich Ihr Einverständnis geben."

Die Finanzen

Der Verein braucht dringend Geld, um die Lizenz für die dritte Liga zu erhalten. Laut dem Bericht der SZ wären 23,1 Millionen Euro nötig gewesen, um die Auflagen für den Spielbetrieb in der zweiten Liga zu erfüllen, einige Spieler hätten zuletzt auch kein Gehalt mehr erhalten. Ob der Verein die nun für Liga drei nötigen zehn Millionen bis Freitagmittag zusammenbringt, ist fraglich - und hängt im wesentlichen von Hasan Ismaik ab. Rainer Koch, DFB-Vizepräsident und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), sagte am Mittwoch: "Die Lizenz ist nicht zu erlangen, ohne dass es zu weiteren Zahlungen von Herrn Ismaik kommt."

Im schlimmsten Fall droht ein Absturz nicht nur in die Regionalliga Bayern (Liga vier), sondern noch tiefer. Zwar stehen die 18 Mannschaften für die Regionalliga Bayern schon fest. Rainer Koch hatte aber bereits angekündigt, im Notfall eine Regionalliga mit 19 Teams spielen zu lassen.

Das Stadion

Vertraglich sind die Löwen auch in der dritten Liga an die ungeliebte Münchner Arena gebunden. Für viele ist der Einzug der Sechziger in das Stadion und die damit verbundenen Verpflichtungen der Anfang vom Ende gewesen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat dem TSV 1860 München nun Unterstützung für den Fall eines angestrebten Stadionumzugs zugesagt. Das Grünwalder Stadion sei von der Stadt ausgebaut worden und grundsätzlich tauglich auch für Drittligaspiele. Trotzdem wäre für den Spielbetrieb ein Konzept nötig, das auch alle sicherheitsrelevanten Fragen berücksichtige, bemerkte Reiter. Nach den Randalen im Spiel gegen Regensburg droht nun erst einmal ein Geisterkulisse mit dem Ausschluss der Fans.

Die Zukunft

Wer ist beim TSV 1860 München überhaupt noch weisungsbefugt, Entscheidungen zu treffen? Derzeit weiß das wohl selbst innerhalb des Vereins niemand. Sinnbildlich ist diese Episode: Pressesprecherin Lil Zercher hatte direkt nach dem Abstieg verkündet, dass keiner der Verantwortlichen für Presseauskünfte zur Verfügung stehen würde. Auf die Gegenfrage, wer überhaupt noch verantwortlich sei, musste Zercher zugeben: Das wisse sie selbst nicht. Fest steht derzeit nur der Starttermin für das Auftaktspiel der 3. Liga: Die Saison wird am 21. Juli beginnen - mit oder ohne die Löwen.

