Fußball Lukas Podolski eröffnet Dönerladen in Köln

Der Prinz baut sein Firmenimperium aus: Nach einer Eisdiele eröffnet der Ex-Nationalspieler Podolski nun einen Dönerladen in seiner Heimatstadt.

Beruflich bedingt verbringt Lukas Podolski den Großteil seiner Zeit mittlerweile in Japan, wo er bei Vissel Kobe auf Torejagd geht. In seiner Heimatstadt Köln schickt sich "Prinz Poldi" aber an, ein kleines Firmenimperium aufzubauen. Nach einer Eisdiele soll am Samstag nun auch ein Dönerladen eröffnet werden. Podolski selbst will den "Mangal Döner" einweihen.

Zusammen mit zwei Teilhabern wird es am Kölner Chlodwigplatz künftig das türkische Fastfood geben. Mit der türkischen Küche kennt sich der 32-Jährige bestens aus: Zwischen 2015 und 2017 spielte er zwei Jahre lang für den Istanbuler Spitzenklub Galatasaray, bevor er im Juli vergangenen Jahres zum japanischen Verein Vissel Kobe weiterzog.

2018 - Opening - First Mangal Döner & Lukas Podolski10 @ Cologne - Sei dabei! #podolski #mangaldoener #cologne #köln #poldi #lp10 #germany #opening #inkürze #döner #doener Posted by Mangal Döner on Freitag, 29. Dezember 2017

Dass er irgendwann wieder in Köln für "seinen" FC spielen möchte, ist laut Podolski im Übrigen durchaus realistisch: Kurz vor Weihnachten bekräftigte der Stürmer, dass eine Rückkehr realistisch sein könnte. Ob dies allerdings als Spieler sein muss, ist nicht gesagt: "Es gibt genug spannende Aufgaben. Vielleicht im Jugendbereich. Ich würde dem FC gern helfen, bekannter zu werden, internationaler."

Nur ein Amt beim Tabellenletzten der Bundesliga schließt der 34-Jährige aus: "Ich will kein Präsident sein, der vom Hof gejagt wird, wenn es schiefgeht. Ich will nicht wegen einer schlechten Saison meine Verbindung zum FC verlieren."

Eine Rückkehr zum 1. FC Köln wäre das dritte Engagement bei dem Klub

Seit der Jugend spielte Podolski für Köln, eher er 2006 zum FC Bayern München wechselte. 2009 kehrte der ehemalige Nationalspieler nach Köln zurück, ging aber drei Jahre später zum FC Arsenal. Ein zweijähriges Intermezzo bei Galatasaray Istanbul folgte. Derzeit spielt Podolski in Japan für Vissel Kobe. eisl

