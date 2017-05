2017-05-13 16:16:43.0

Fußball MSV Duisburg und Holstein Kiel steigen in die 2. Liga auf

Während in Duisburg und Kiel gejubelt wird, steigen der FSV Frankfurt und die Amateure des FSV Mainz 05 aus der dritten Liga ab.

Der MSV Duisburg und Holstein Kiel spielen in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Die beiden Clubs gewannen ihre vorletzten Spiele in der 3. Liga und sind nicht mehr von den direkten Aufstiegsplätzen zu verdrängen.

Duisburg setzte sich bei Fortuna Köln mit 3:0 (1:0) durch. Holstein Kiel gewann bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 1:0 (1:0). Als zweiter Absteiger neben dem FSV Frankfurt steht der FSV Mainz 05 II trotz eines 3:3 (1:2)-Unentschiedens bei den Sportfreunden Lotte fest.

«Mit dem MSV Duisburg kehrt ein alter Bekannter nach nur einem Jahr in den Profifußball zurück. Die Mannschaft hat die Saison in der 3. Liga in der Favoritenrolle dominiert und den Aufstieg absolut verdient», lobte DFL-Präsident Reinhard Rauball. «Ebenso wie das gleichfalls traditionsreiche Holstein Kiel, das sich gerade in der Schlussphase der Saison als stabil erwiesen hat», fügte er hinzu. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gratulierte den beiden «Clubs, Trainerteams und die Mannschaften, die sich verdientermaßen gegen die Konkurrenz durchgesetzt haben.»

In Köln kannte der Jubel bei den Gästen spätestens nach dem zweiten MSV-Tor keine Grenzen. Andreas Wiegel (45.+1) hatte die Meidericher nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit in Führung gebracht. Als Torjäger Kingsley Onuegu nach 72 Minuten traf, war die Vorentscheidung in diesem Spiel und im Aufstiegskampf gefallen. Simon Brandstetters 3:0 in der 89. Minute war nur noch die Zugabe.

Etwas schwerer hatte es Kiel in Großaspach. Zwar machten sie von Beginn an Druck, doch mehr als das Tor von Marvin Ducksch (31.) sprang nicht heraus. Dabei hatte vor allem der Torschütze gleich mehrfach die Gelegenheit, für eine frühere Entscheidung zu sorgen.

Hochspannung herrscht im Kampf um Relegationsplatz drei. Der SSV Jahn Regensburg zog nach einem 3:2 (1:0) über den Chemnitzer FC am 1. FC Magdeburg vorbei, der beim VfR Aalen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus kam. Das Regensburger Siegtor fiel erst in der 90. Minute durch den früheren Chemnitzer Marc Lais. Der Jahn hat vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung, muss bei Preußen Münster antreten. Magdeburg hat die Sportfreunde Lotte zu Gast.

Die schickten den FSV Mainz 05 II in die Regionalliga. Patrick Schikowski erzielte in der Nachspielzeit das 3:3 (2:1), womit die Gäste nicht mehr zu retten sind. Werder Bremen II nach einem 4:0 (0:0) beim FSV Frankfurt, der SC Paderborn nach einem 1:0 (1:0) gegen Preußen Münster und der FC Rot-Weiß Erfurt nach einem 2:1 (1:0) beim FC Hansa Rostock machen den dritten Absteiger unter sich aus. dpa