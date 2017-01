2017-01-11 16:16:27.0

Biathlon heute Männer-Staffel verballert Sieg in Ruhpolding

Trotz einer tollen Aufholjagd hat es für die Biathlon-Staffel der Männer in Ruhpolding nicht für den Sieg gereicht. Hier gibt es die Ergebnisse des Rennens heute.

Das Staffel-Rennen der Männer beim Weltcup in Ruhpolding war aus deutscher Sicht eigentlich schon nach dem ersten Läufer vorbei. Nach einer Strafrunde von Erik Lesser lag das Team auf Platz 15 und 50 Sekunden hinter der Spitze.

Auch der Rest des deutschen Quartetts hatte seine Probleme am Schießstand, konnte aber immerhin eine weitere Strafrunde vermeiden. So schaffte es die Staffel, sich dank einer tollen läuferischen Leistung immer weiter nach vorne zu schieben. Bendikt Doll und Arnd Peiffer leiteten die Aufholjagd ein und so hatte Simon Schempp tatsächlich unmittelbar vor seinem letzten Schuss sogar noch die Chance, seine Mannschaft zum Sieg zu führen. Doch der letzte Schuss ging daneben. Durch den notwendigen Nachlader verlor er zu viel Zeit und die in Führung liegenden Russen aus den Augen.

Diese wurden im Schlussspurt noch von den Norwegern eingeholt. Deutschland landete auf dem dritten Rang. Mit einer Strafrunde und zehn Nachladern war nicht mehr drin. Während die Leistung am Schießstand also noch Platz nach oben hat, stimmt die läuferische Verfassung schon. AZ

Die Ergebnisse der Männer-Staffel (4x7,5 km)beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding:

1. Norwegen (Ole Einar Björndalen, Vetle Sjaastad Christiansen, Henrik L'Abee-Lund, Emil Hegle Svendsen) 1:13:40,7 Std./5 Schießf.; 2. Russland (Alexej Wolkow, Anton Schipulin, Matwej Jelissejew, Anton Babikow) + 5,1/2; 3. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Benedikt Doll/Breitnau, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Simon Schempp/Uhingen) + 23,5/10; 4. Ukraine + 28,0/6; 5. Tschechien + 32,6/10; 6. Schweden + 1:09,9/8; 7. Österreich + 1:13,7/11; 8. Bulgarien + 1:14,3/8; 9. Frankreich + 1:43,2/9; 10. Italien + 1:53,0/7

Herren, Weltcup-Gesamtwertung Staffel, Stand nach 2 von 5 Wettbewerben:

1. Russland 108 Pkt.; 2. Deutschland 96; 3. Frankreich 92; Norwegen 92; 5. Ukraine 86; 6. Tschechien 80; 7. Österreich 74; 8. Italien 67; 9. Bulgarien 64; 10. Kanada 61