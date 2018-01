2018-01-05 19:37:00.0

Bundesliga-Transfers Mainz holt Nigel de Jong zurück in die Bundesliga

Ein Jahr nach der Verpflichtung von Bojan Krkic hat Mainz 05 wieder einen Transfercoup verkündet. Der einstige WM-Finalist Nigel de Jong gibt sein Bundesliga-Comeback.

Mit welchen Spielern verstärken sich die Fußball-Klubs für die Rückrunde? Wie stellen sich die internationalen Klubs auf? Welche Wechsel gibt es im Trainer- und Funktionsteam? Die Antwort auf diese Fragen gibt es in unserem fortlaufend aktualisierten Ticker unseres Partners dpa.

Wintertransfers 17/18

Winter-Transfers 2018

Den Anruf könnten sich Clubs sparen, sagte er in einem Interview bild.de. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft bis Mitte 2020 bei dem sächsischen Bundesligisten. Er war im Sommer 2016 vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart zum damaligen Aufsteiger Leipzig gewechselt.

Dort wurde er zum Nationalspieler und besten deutschen Torjäger der Saison 2016/2017. "Timo ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, das Gesicht des Vereins", sagte Mintzlaff. "Er hat bei uns ganz große Schritte gemacht und wir planen langfristig mit ihm. Alles andere ist heute nicht vorstellbar." Weder dass Werner gehen wolle, noch dass ein unfassbares Angebot RB ins Grübeln brächte, meinte Mintzlaff.

Für einen der spektakulärsten Transfers der Winterpause sorgte auf jeden Fall schon der VfB Stuttgart: Für eine Ablösesumme von 3,5 Millionen kehrt Mario Gomez überraschend zu seinem Heimatverein, dem VfB Stuttgart zurück. Der Aufsteiger gab dafür den Aufstiegshelden Simon Terodde zu dessen Heimatclub, dem 1. FC Köln, ab.

Auch der FC Bayern holte einen Stürmer zurück, der in der eigenen Jugendabteilung ausgebildet wurde: Von der TSG Hoffenheim kam der 30-jährige Sandro Wagner zurück zum FCB. Für den Angreifer zahlt der Rekordmeister eine Ablösesummer von etwa zwölf Millionen Euro. Wagner, der bei den Bayern einen Vertrag bis 2020 unterschrieb, soll in erster Linie für Entlastung beim Bayern-Stürmer Nummer eins, Robert Lewandowski, sorgen. Bislang war der Pole der einzige Angreifer im Kader der Münchner.

Beim FC Bayern spielt Wagner übrigens mit der für einen Stürmer ungewöhnlichen Rückennummer 2. Dies ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass kaum noch andere Nummern frei waren - andererseits suchte sich Wagner, der bis 2007 beim FCB spielte, diese Nummer noch aus einem anderen Grund aus, wie er dem hauseigenen Club-TV sagte: "Die 2 finde ich ganz passend, es ist mein zweiter Anlauf hier. Von daher fand ich die Nummer sehr sympathisch und freue mich jetzt auch - und hoffe, dass sie mir Glück bringt." Der letzte Spieler, der diese Nummer trug, kann das nicht gerade behaupten: Es war der Brasilianer Breno. Der als Abwehrtalent geholte Kicker konnte die Erwartungen niemals erfüllen und musste sogar eine Freiheitsstrafe absitzen, weil er sein Wohnhaus angezündet hatte. Heute läuft der 28-Jährige in seiner Heimat für Vasca da Gama Rio de Janeiro auf.

In welchem Zeitraum sind Transfers im Winter überhaupt möglich?

Offiziell ist das Wechselfenster übrigens erst am 1. Januar eröffnet, so dass sämtliche Wechsel offiziell erst zum Jahreswechsel gültig werden. Wenn die Spieler zuvor schon mit dem neuen Verein trainieren möchten, ist das mit einer vertraglichen Vereinbarung aber auch möglich. In Deutschland und den meisten anderen europäischen Top-Ligen endet die Wechselfrist am Mittwoch, 31. Januar, um 23.59 Uhr. eisl