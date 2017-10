2017-10-06 08:26:42.0

WM-Qualifikation "Makellos nach Moskau": Pressestimmen zum Sieg gegen Nordirland

Nach dem souveränen 3:1-Sieg der Deutschen Fußballnationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland überschlägt sich die Presse. Hier sind die Stimmen.

Für die Deutsche Fußballnationalmannschaft lief es im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Belfast wie am Schnürchen. Rudy eröffnete den Torreigen mit einem Traumtor bereits in der 2. Minute. Sandro Wagner legte mit seinem vierten Tor im vierten Spiel in der 21. Minute nach. Damit beansprucht der gebürtige Münchner die beste Trefferquote seit Dieter Hoeneß! Den Schlusspunkt für Jogis Jungs setzte Joshua Kimmich.

Am Ende stand es 3:1 für "Die Mannschaft", die damit im Eiltempo das Ticket zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland löste. Jogi Löw bedankte sich am Ende eines rasanten Spiels bei jedem seiner Ballkünstler. Die internationale Presse feiert den Auftritt der Deutschen Fußballnationalmannschaft euphorisch.

Pressestimmen zum 3:1-Sieg der DFB-Elf gegen Nordirland

"Makellos nach Moskau: Mit weltmeisterlicher Dominanz und traumhaften Toren hat die deutsche Nationalmannschaft ihr WM-Ticket gelöst und greift in Russland 2018 nach dem fünften Stern." welt.de

"Die Partie begann perfekt für den Weltmeister: Rudy zog einfach mal aus der Distanz ab und setzte den Ball mit Hilfe des Innpfostens sehenswert ins rechte obere Toreck (2.). Im 22. Landerspiel war es der erste Treffer für den Neuzugang des FC Bayern. Das frühe Tor spielte Deutschland gegen einen tiefstehenden Gegner natürlich in die Karten." kicker.de

"Rudy rummst uns nach Russland. WM, wir kommen!" bild.de

"Deutschland reichte letztlich eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Die Bilanz der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation liest sich beeindruckend: Neun Spiele, neun Siege, 38 Tore, drei Gegentreffer." spiegel.de

"Kimm-Credible! Nordirland 1 Deutschland 3: Joshua Kimmich, Sebastian Rudy und Sandro Wagner schießen deutsche B-Auswahl zum Sieg" sun.de (England)

"Deutschland dominiert die Partie nach Belieben. Die Nordiren, die zuletzt fünf Spiele in Serie gewinnen konnten, haben von Anfang an keine Chance. Bereits nach der zweiten Minute liegt das Team von Trainer Michael O´Neill dank einem Traum-Tor von Sebastian Rudy mit 0:1 hinten. Und Wagner (21.) und Kimmich (86.) sorgen im Anschluss für einen komfortablen deutschen Fussballabend." blick.ch (Schweiz)

