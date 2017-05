2017-05-25 07:11:07.0

Europa-League-Finale Manchester-Stars widmen den Pokal den Terroropfern

Mit 2:0 gewann Manchester United das Europa-League-Endspiel gegen ein völlig überfordertes Ajax Amsterdam. Nicht einmal zwei Tage nach dem schrecklichen Bombenanschlag in ihrer Stadt verbanden die Spieler mit diesem Sieg eine emotionale Botschaft.

Die Spieler von Manchester United haben ihren Triumph in der Europa League mit bewegenden Worten den Opfern des Terroranschlags in der englischen Stadt gewidmet.

«Wir sind nur Fußballspieler, aber wir haben ein Publikum. Und wir wollen jedem sagen, dass wir eine Welt sehen wollen, die zusammensteht und für Frieden und Respekt in dieser Welt kämpft. Bitte keine Anschläge mehr. Bitte keine Toten mehr», sagte der Spanier Ander Herrera nach dem 2:0 (1:0)-Finalsieg seines Teams gegen Ajax Amsterdam.

Zwischen dem Bombenanschlag auf ein Popkonzert in Manchester und dem Endspiel in Stockholm lagen nicht einmal zwei Tage. «Normalerweise ist man vor so einem Spiel glücklich und voller Vorfreude. Aber das ging diesmal nicht», sagte United-Trainer José Mourinho. «Diesmal haben wir nur unseren Job gemacht. Und das haben die Jungs fantastisch hingekriegt.»

Tatsächlich hatte Manchester United trotz der tragischen Umstände nur wenig Mühe mit einem viel zu unerfahrenen und uninspirierten Gegner. Paul Pogba in der 18. und der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan in der 48. Minute trafen vor 48 000 Zuschauern für den Favoriten.

Danach gingen die Stars des englischen Rekordmeisters in die Kabine und nahmen ein Mannschaftsfoto mit dem Pokal und einer Botschaft für ihre tief verwundete Stadt auf: «Manchester - a City United» stand auf einem roten Banner, das die Spieler in den Händen hielt. «Eine Stadt hält zusammen», sollte das unter Verwendung der Namen der beiden rivalisierenden Fußball-Clubs City und United bedeuten.

Trotzdem: Dieses Endspiel war für Mourinhos Team sportlich so wichtig, dass es danach trotz aller Bestürzung über den Terroranschlag mit 22 Toten ordentlich feierte. Manchester United qualifizierte sich durch diesen Erfolg doch noch für die weitaus lukrativere Champions League. In der englischen Premier League hatte man das als enttäuschender Tabellensechster ja noch verpasst.

«Wir haben unser Ziel erreicht», sagte Mourinho. «Wir sind zurück in der Champions League und wir haben einen wichtigen Titel gewonnen. Ich erreiche die Champions League lieber auf diesem Weg, als in der Liga Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden.»

Erst als fünfter Verein nach dem FC Bayern München, Finalgegner Ajax, dem FC Chelsea und Juventus Turin hat Manchester nun alle drei Europapokale inklusive des seit 1999 nicht mehr ausgespielten Pokalsieger-Wettbewerbs gewonnen. Aber nur als Champions-League- Teilnehmer ist der Club auch weiter für potenzielle neue Stars wie Antoine Griezmann von Atletico Madrid attraktiv. Immerhin haben sich durch den Erfolg in der Europa League schon einmal die teuren Einkäufe des vergangenen Sommers ausgezahlt. Allein für die beiden Torschützen Pogba und Mchitarjan zahlte United 147 Millionen Euro.

Und die Verlierer? «Unser Trainer hat gleich nach dem Spiel gute Worte gefunden», sagte der deutsche Ajax-Profi Amin Younes. «Wir können trotzdem stolz auf das sein, was wir geleistet haben.»

