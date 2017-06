2017-06-26 13:03:26.0

FC Augsburg Markus Feulner verlängert und wechselt zur U23 des FCA

Markus Feulner bleibt dem FCA erhalten und läuft in den kommenden beiden Jahren für die U23 in der Regionalliga auf. Ein anderer Spieler verlässt den Verein in Richtung Regensburg.

Markus Feulner bleibt beim FC Augsburg. Foto: Ulrich Wagner