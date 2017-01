2017-01-16 14:54:20.0

Nach dem FC Bayern Matthias Sammer wird Fußball-Experte bei Eurosport

Das Leben nach dem FC Bayern wird Matthias Sammer ins Fernsehen führen: Der Ex-Sportdirektor der Münchner wird künftig als TV-Experte Spiele der Bundesliga analysieren.

Matthias Sammer kehrt als Bundesliga-Experte für den TV-Sender Eurosport ins Fußball-Geschäft zurück. Der ehemalige Sportdirektor von Bayern München wird dort von der kommenden Saison an die 1. Liga präsentieren, wie der Sender am Montag mitteilte. Außerdem wechselt Moderator Jan Henkel vom Pay-TV-Sender Sky zu Eurosport.

Matthias Sammer steht im Fußball für Erfolg. Egal ob als Spieler, Trainer oder zuletzt als Sportdirektor beim FC Bayern München.

Matthias Sammer: Geboren 5. September 1967 in Dresden, verheiratet, drei Kinder

Stationen als Spieler: 1976-1990 Dynamo Dresden; 1990-1992 VfB Stuttgart; 1992 Inter Mailand; 1993-1998 Borussia Dortmund

Länderspiele: 74 (23 davon für die Auswahl der DDR)/14 Tore (6 davon für die Auswahl der DDR)

Erfolge als Spieler: 2x DDR-Meister (1989, 1990); DDR-Pokalsieger (1990); 3x Deutscher Meister (1992,1995,1996); Europameister (1996); Champions-League-Sieger (1997); Weltpokalsieger (1997); 2x Fußballer des Jahres in Deutschland (1995, 1996); Europas Fußballer des Jahres (1996)

Stationen als Trainer: 2000-2004 Borussia Dortmund; 2004-2005 VfB Stuttgart

Erfolge als Trainer: Deutscher Meister (2002)

Stationen als Sportdirektor: DFB (2006-2012); FC Bayern München (2012-2016)

Erfolge als Sportdirektor: Europameister U 21 (2009); Europameister U 19 (2008); Europameister U 17 (2009); Deutsche Meisterschaft (2013/2014/2015/2016); DFB-Pokal (2013/2015/2016); UEFA Champions League (2013)

Von der Spielzeit 2017/18 an wird Eurosport im deutschsprachigen Raum auf seinen Bezahl-Plattformen pro Spielzeit 40 Live-Spiele der Bundesliga übertragen. Die Freitagabendspiele, die Toppartien am Sonntagmittag und am Montagabend werden bei dem Spartensender zu sehen sein.

«Ich habe so vieles im Fußball erleben, erreichen und erlernen dürfen - das alles werde ich bei Eurosport einbringen», sagte Sammer in einer Mitteilung. Der Europameister von 1996 gab seinen Sportdirektor- Posten bei den Bayern im Juli 2016 auf. Zuvor hatte er bereits aus gesundheitlichen Gründen pausiert. AZ/dpa