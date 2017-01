2017-01-12 16:42:40.0

Werder Bremen Max Kruse setzt Auto um 4 Uhr nachts gegen die Leitplanke

Max Kruse hat einen Autounfall unbeschadet überstanden. Der Werder-Profi kam nachts um 4 Uhr von der Fahrbahn ab - kam aber immerhin rechtzeitig zum Training seines Teams.

Wie Max Kruse in einem Video bestätigt, hatte er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Autounfall. Dabei war kein anderes Fahrzeug in den Crash verwickelt, Kruse blieb unverletzt.

Der Stürmer der Bremer kam offenbar gegen vier Uhr in der Früh von der Fahrbahn ab und schlitterte in die Leitplanken. Kruse verweist in dem Video auf das Glatteis als Ursache für den Unfall.

Der 28-Jährige befand sich aus familiären Gründen in Hamburg und wollte morgens zurück nach Bremen fahren. Letztlich schaffte er es auch rechtzeitig zum Training um 10 Uhr.