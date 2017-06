2017-06-09 12:53:00.0

Schalke-Trainer Medien: Schalke beurlaubt heute Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl

Das Aus von Trainer Markus Weinzierl bei Schalke soll laut Medienberichten beschlossen sein. Ein Nachfolger sei schon gefunden.

Nach einer völlig enttäuschenden Premieren-Saison mit Markus Weinzierl soll Trainer-Aufsteiger Domenico Tedesco den FC Schalke 04 in eine erfolgreiche Zukunft führen. Nach Informationen mehrerer Medien und der Deutschen Presse-Agentur soll die Trennung von Weinzierl noch am Freitag offiziell bestätigt und Tedesco zum Nachfolger bestimmt werden. Der 31 Jahre alte Fußball-Lehrer übernahm erst Anfang März den Zweitligisten Erzgebirge Aue und rettete den Club vor dem Abstieg aus der 2. Liga. Tedescos Vertrag in Aue läuft eigentlich noch bis 2018.

Der Deutsch-Italiener, der zuvor als Junioren-Coach bei 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart tätig war, gilt in der Branche als herausragendes Trainertalent und legte die Prüfung zum Fußball-Lehrer gemeinsam mit Hoffenheims-Coach Julian Nagelsmann und Bremens Alexander Nouri als Jahrgangsbester mit der Note 1,0 ab.

Schalke: Sportvorstand Heidel kritisierte Markus Weinzierl öffentlich

Gerade aus dem Familienurlaub in Florida zurückgekehrt, informierte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel den von ihm im vorigen Sommer aus Augsburg verpflichteten Weinzierl am Freitagmorgen von seiner bevorstehenden Beurlaubung. Der Zeitpunkt der Trennung kommt durchaus überraschend, obwohl Heidel nach einer Saisonanalyse den Straubinger schon schwer angezählt hatte.

Heidel, selbst erst seit vorigem Sommer in der Verantwortung, war mit der sportlichen Entwicklung des Teams in den vergangenen zehn Monaten unzufrieden. "Die Entwicklung hat überall stattgefunden. Nur nicht da, wo sie sollte. Auf dem Spielfeld hat es nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir müssen sehr viel mehr Wert auf das Spielkonzept legen", erklärte Heidel am 22. Mai, zwei Tage nach dem Saisonende. Mit Platz zehn verpasste Schalke erstmals seit sieben Jahren einen internationalen Wettbewerb, auch das unnötige Aus im Viertelfinale der Europa League gegen den späteren Finalisten Ajax Amsterdam schmerzte.

Der Manager vermisste eine klare Spielidee, hatte Weinzierl zunächst aber wohl eine Chance geben wollen, vom 1. Juli an mit verändertem Kader in die Vorbereitung auf die neue Saison zu gehen. Offenbar konnte Weinzierl in einem anberaumten Gespräch in der Woche nach dem Saisonende Heidel aber nicht von seinem Konzept überzeugen. So reifte bei Schalkes Führung der Entschluss, den abermaligen Neuanfang zu wagen. "Es geht einzig darum, dass die Mannschaft einen Plan bekommt und den auch umsetzt. Wir müssen besser Fußball spielen", so Heidel.

Markus Weinzierl startete mit Schalke katastrophal

Dem mit viel Vorschusslorbeeren für drei Millionen Euro vom FC Augsburg losgeeisten Coach wurde nicht nur der katastrophale Saisonstart mit fünf Bundesliga-Niederlagen zum Verhängnis. Er schaffte es trotz eines Zwischenhochs im Herbst auch nicht, dem Revierclub dauerhaft eine klare Struktur und Spielidee zu vermitteln. Die zahlreichen schweren Verletzungen und Langzeitausfälle von Leistungsträgern wie Coke, Breel Embolo oder Naldo erklärten nur teilweise die schwankenden Auftritte.

Heidel, der mit seinen Last-Minute-Transfers im vorigen August den krassen Fehlstart mit begünstigte, mochte das große Verletzungspech später nicht mehr als Entschuldigung gelten lassen.

Zuletzt wurden zudem Klagen laut, Weinzierl habe das Team in zwei Lager gespalten. Allerdings kamen die schärftsten Vorwürfe ausgerechnet von Jewgeni Konopljanka, der unter Weinzierl eine enttäuschende Saison spielte. Der für mehr als 12,5 Millionen Euro verpflichtete Offensivspieler beklagte mangelnde Wertschätzung und Einsatzzeiten unter dem Coach: "Er hat uns geteilt, wir haben keine richtige Mannschaft. Es spielen nur elf Mann und vielleicht noch zwei", klagte der ukrainische Nationalspieler in heimischen Medien, nachdem ihm Weinzierl einen Vereinswechsel nahegelegt hatte.

Vor Schalke trainierte Markus Weinzierl den FC Augsburg erfolgreich

Markus Weinzierl hatte sich vor seinem Antritt in Schalke in der Bundesliga einen guten Ruf erarbeitet, als er den FC Augsburg von 2012 bis 2016 erfolgreich trainierte. Unter ihm als Trainer spielte der FCA 2015 / 2016 sogar in der Europa League und schaffte es dort über die Gruppenphase hinaus.

