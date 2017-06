2017-06-09 10:33:00.0

Schalke-Trainer Medien: Schalke will Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl beurlauben

Trainer Markus Weinzierl soll laut Medienberichten vor dem Aus bei Schalke 04 stehen. Ein Nachfolger sei schon gefunden.

Trainer Markus Weinzierl steht bei Schalke schon länger unter Druck. Die Saison war für die Verantwortlichen, Spieler und Fans des Vereins eine Enttäuschung: Schalke landete am Ende nur auf Platz 10 - und blieb damit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Manager Christian Heidel kritisierte Markus Weinzierl dafür, dass es bei dem Trainer kein Konzept erkennen könne. Und auch von Spielern gab es Kritik.

Wie mehrere Medien und die Deutsche Presse-Agentur berichten, steht Markus Weinzierl daher vor dem Aus und wird wohl noch heute beurlaubt. Manager Christian Heidel wolle sich am Freitagvormittag mit dem Trainer treffen und ihm seinen Entschluss erklären. Der Verein hat die Berichte nicht offiziell bestätigt.

Schalke: Trainer Markus Weinzierl soll durch Domenico Tedesco ersetzt werden

Der Nachfolger für Markus Weinzierl stehe bei Schalke schon fest, berichten die Medien weiter. Der Verein möchte demnach Senkrechtstarter Domenico Tedesco holen.

Der 31-Jährige hatte in der vergangenen Saison den Zweitligisten Erzgebirge Aue vor dem Abstieg gerettet. Er übernahm den Verein am 24. Spieltag, als dieser auf dem letzten Tabellenplatz lag. Aue holte in den elf Spielen unter ihm dann 20 Punkte und landete am Ende auf Platz 14.

Vor Schalke trainierte Markus Weinzierl den FC Augsburg erfolgreich

Markus Weinzierl hatte vor der abgelaufenen Saison von 2012 bis 2016 den FC Augsburg trainiert und sich mit seinem Erfolg einen Namen gemacht. Unter ihm als Trainer spielte der FCA 2015 und 2016 sogar in der Europa League und schaffte es dort über die Gruppenphase hinaus. AZ

