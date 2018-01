2018-01-08 20:45:00.0

Bundesliga-Transfers Medienbericht: Juventus Turin ist an Emre Can interessiert

Italiens Rekordmeister will mit dem FC Liverpool offenbar Gespräche über einen Wechsel von Emre Can aufnehmen. Er wäre schon der dritte deutsche Nationalspieler bei Juve.

Mit welchen Spielern verstärken sich die Fußball-Klubs für die Rückrunde? Wie stellen sich die internationalen Klubs auf? Welche Wechsel gibt es im Trainer- und Funktionsteam? Die Antwort auf diese Fragen gibt es in unserem fortlaufend aktualisierten Ticker unseres Partners dpa.

Jürgen Klopp versteckte seine Enttäuschung über den Abgang von Philippe Coutinho hinter Floskeln. „Spieler kommen und Spieler gehen, das ist Fußball“, wurde der Trainer auf der Website des FC Liverpool zitiert. Kurz zuvor hatte der Verein bestätigt, dass Coutinho zum FC Barcelona wechseln wird. Nur „mit großem Widerwillen“ lasse man den 25-Jährigen ziehen, sagte Klopp. Vergeblich habe man „alles Mögliche“ versucht, um den Brasilianer zu halten.

Für Liverpool-Fans, die in dieser Saison ein Trikot mit Coutinhos Namen gekauft haben, gab es wenigstens einen kleinen finanziellen Trost. Der FC Liverpool kündigte an, dass er allen Trikot-Käufern einen Einkaufsgutschein über umgerechnet knapp 60 Euro schenken werde, sobald der Wechsel des Mittelfeldspielers zum FC Barcelona auch auf dem Papier perfekt ist. Damit reagiere man auf „die außergewöhnlichen Umstände“ seines Transfers, hieß es. Außergewöhnlich ist vor allem die Ablösesumme, die Barça für den Offensivspieler bezahlt. Laut britischen und spanischen Medien beträgt sie mindestens 120 Millionen Euro. Aber durch erfolgsabhängige Zahlungen könnte die Summe auf über 160 Millionen Euro ansteigen – die höchste Summe, die je ein Premier-League-Club kassierte.

Gomez, Coutinho und Co: Die Top-Transfers der... Wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Barcelona: Liverpools Philippe Coutinho. Mit einer Ablösesumme von 140 Millionen steigt er zum zweitteuersten Spieler der Welt auf. Foto: Kin Cheung (dpa)

Timo Werner wird hingegen bei RB Leipzig bleiben. Den Anruf könnten sich Clubs sparen, sagte er in einem Interview bild.de. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft bis Mitte 2020 bei dem sächsischen Bundesligisten. Er war im Sommer 2016 vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart zum damaligen Aufsteiger Leipzig gewechselt.

Dort wurde er zum Nationalspieler und besten deutschen Torjäger der Saison 2016/2017. "Timo ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, das Gesicht des Vereins", sagte Mintzlaff. "Er hat bei uns ganz große Schritte gemacht und wir planen langfristig mit ihm. Alles andere ist heute nicht vorstellbar." Weder dass Werner gehen wolle, noch dass ein unfassbares Angebot RB ins Grübeln brächte, meinte Mintzlaff.

Für einen der spektakulärsten Transfers der Winterpause sorgte auf jeden Fall schon der VfB Stuttgart: Für eine Ablösesumme von 3,5 Millionen kehrt Mario Gomez überraschend zu seinem Heimatverein, dem VfB Stuttgart zurück. Der Aufsteiger gab dafür den Aufstiegshelden Simon Terodde zu dessen Heimatclub, dem 1. FC Köln, ab.

Auch der FC Bayern holte einen Stürmer zurück, der in der eigenen Jugendabteilung ausgebildet wurde: Von der TSG Hoffenheim kam der 30-jährige Sandro Wagner zurück zum FCB. Für den Angreifer zahlt der Rekordmeister eine Ablösesummer von etwa zwölf Millionen Euro. Wagner, der bei den Bayern einen Vertrag bis 2020 unterschrieb, soll in erster Linie für Entlastung beim Bayern-Stürmer Nummer eins, Robert Lewandowski, sorgen. Bislang war der Pole der einzige Angreifer im Kader der Münchner.

Beim FC Bayern spielt Wagner übrigens mit der für einen Stürmer ungewöhnlichen Rückennummer 2. Dies ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass kaum noch andere Nummern frei waren - andererseits suchte sich Wagner, der bis 2007 beim FCB spielte, diese Nummer noch aus einem anderen Grund aus, wie er dem hauseigenen Club-TV sagte: "Die 2 finde ich ganz passend, es ist mein zweiter Anlauf hier. Von daher fand ich die Nummer sehr sympathisch und freue mich jetzt auch - und hoffe, dass sie mir Glück bringt." Der letzte Spieler, der diese Nummer trug, kann das nicht gerade behaupten: Es war der Brasilianer Breno. Der als Abwehrtalent geholte Kicker konnte die Erwartungen niemals erfüllen und musste sogar eine Freiheitsstrafe absitzen, weil er sein Wohnhaus angezündet hatte. Heute läuft der 28-Jährige in seiner Heimat für Vasca da Gama Rio de Janeiro auf.

In welchem Zeitraum sind Transfers im Winter möglich?

Offiziell ist das Wechselfenster übrigens erst am 1. Januar eröffnet, so dass sämtliche Wechsel offiziell erst zum Jahreswechsel gültig werden. Wenn die Spieler zuvor schon mit dem neuen Verein trainieren möchten, ist das mit einer vertraglichen Vereinbarung aber auch möglich. In Deutschland und den meisten anderen europäischen Top-Ligen endet die Wechselfrist am Mittwoch, 31. Januar, um 23.59 Uhr. eisl