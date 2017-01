2017-01-09 10:08:28.0

Hamburger SV Merchandising-Boss des HSV nach Feier spurlos verschwunden

Timo Kraus ist der Leiter der Merchandising-Abteilung des Hamburger SV. Nach einer Feier wollte er mit dem Taxi nach Hause, kam da aber nicht an. Familie und Verein sorgen sich.

Große Sorge beim Hamburger SV: Der 44-jährige Timo Kraus wird seit dem späten Samstagabend vermisst. Kraus ist der Leiter der Merchandising-Abteilung der Hamburger.

Am Samstag hatte er sich mit einigen Kollegen im Hamburger Lokal "Block Bräu" getroffen. Gegen 23.30 Uhr stieg er in ein Taxi ein, um nach Hause zu fahren. Da kam er allerdings nicht an. Seine 39-jährige Frau Corinna und die beiden Kinder warteten vergeblich auf ihn.

Corinna ließ daraufhin das Handy ihres Mannes orten. Letztmals sendete das Handy ein Signal um 23.40 Uhr von den Landungsbrücken. Seitdem wird Kraus vermisst.

Der Hamburger SV veröffentlichte auf seiner Facebookseite eine Vermisstenanzeige und bittet um Hinweise, falls jemand Angaben zum Verschwinden von Timo Kraus machen kann.