2017-02-22 11:24:49.0

AEV Michael Davies bleibt ein Augsburger Panther

Der US-Außenstürmer ist der beste Vorlagengeber der Panther. Nun unterzeichnete einen Vertrag für ein weiteres Jahr.

Die Augsburger Panther basteln weiter am Kader für die neue Saison: Der US-Amerikaner Michael Davies unterschrieb nun einen Vertrag für ein weiteres Jahr in Augsburg. Mit dem Außenstürmer haben die Panther damit bereits 15 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag.

Michael Davies bestitt vor seinem Wechsel nach Augsburg 87 DEL-Spiele für die Düsseldorfer EG und die Hamburg Freezers. Dabei gelangen ihm 21 Toren und 37 Assists. Auch im Panther-Trikot lief es gut: Elf Tore und 30 Assists stehen für den 1,73 Meter großen und 79 Kilo schweren Davies bislang in der Statistik. Mit diesen Werten ist er der beste Vorlagengeber und zweitbeste Scorer beim DEL-Viertelfinalisten.

Lob von Trainer Mike Stewart

Panther-Coach Mike Stewart schätzt neben seinen vielen Scorerpunkten aber auch andere Dinge an dem Mann mit der Nummer 9: „Michael Davies verfügt über ausgezeichnetes Spielverständnis. Er kann immer wieder, auch unter größtem Druck, den entscheidenden Pass spielen. Aus diesem Grund setzen wir ihn im Powerplay auch an der blauen Linie ein. Durch seine läuferischen und stocktechnischen Fertigkeiten ist Michael zudem auch immer wieder in der Lage, Eins-gegen-Eins-Situationen für sich zu entscheiden und Gefahr für das gegnerischen Tor zu erzeugen."

Davies freut sich über die Vertragsverlängerung

Auch Davies ist glücklich über seine Vertragsverlängerung: „Augsburg ist ein toller Ort, um Eishockey zu spielen. Wir haben ein super Stadion mit großartigen Fans, optimale Trainingsbedingungen und eine wirklich gute Mannschaft. Ich freue mich jetzt sehr auf die Playoffs. Wir wollen in den letzten drei Spielen der Hauptrunde nochmal Selbstvertrauen sammeln und dann in den Playoffs so richtig angreifen. Mit unseren Fans im Rücken wird kein Gegner gerne im Curt-Frenzel-Stadion gegen uns antreten." AZ

