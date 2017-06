2017-06-12 13:20:01.0

1860 München Mit dieser Nachwuchsmannschaft wagen die Löwen den Neustart

Mit einem erweiterten Jugendteam starten die Löwen in der Regionalliga. Die fängt bereits in einem Monat an. Der Streit mit Ismaik geht weiter. Von Florian Eisele

Trainer Daniel Bierofka wagt den Neuanfang bei 1860 München mit einem jungen Kader. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe, dpa