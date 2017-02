2017-02-13 12:47:47.0

Tennis Nach Eklat beim Fed-Cup: Wenn die Hymne für Ärger sorgt

Beim Auftritt der deutschen Mannschaft beim Fed-Cup auf Hawaii stimmte ein Sänger die erste Strophe des Deutschland-Liedes an. Es war nicht die erste Hymnen-Panne. Von Florian Eisele

Für gewöhnlich ist Hawaii eine Reise wert - die deutschen Tennis-Damen der Fed-Cup-Mannschaft sehen dies nach dem vergangenen Wochenende wohl etwas anders. Das liegt zum einen an der deutlichen Niederlage gegen die Gastgeber. Vor allem die Begrüßung durch die Gastgeber stieß den Sportlerinnen übel auf: Der Solist auf dem Center Court in Lahaina schmetterte bei der Nationalhymne die erste Strophe des Deutschlandliedes, die mit den Worten "Deutschland, Deutschland über alles" beginnt - und die in der Zeit des Nationalsozialismus mit dem heute verbotenen NS-Kampflied "Horst-Wessel-Lied" gesungen wurde.

Andrea Petkovic hatte direkt danach zu einer emotionalen Wut-Rede angesetzt, danach aber ihre Aussagen relativiert. Ihrer Mitspielerin Julia Görges waren direkt bei der Hymne die Tränen in die Augen geschossen. Mittlerweile hat sich der US-Verband für die Panne entschuldigt. In einer Pressemitteilung ließ der Verband verlauten: "Wir wollen uns aufrichtig bei der deutschen Mannschaft und deren Fans entschuldigen. Es war in keinster Weise respektlos gemeint."

Es war aber nicht das erste Mal, dass die Intonation einer Hymne vor einem sportlichen Event für Ärger gesorgt hat. In bester Erinnerung wird vielen Fußball-Fans noch die spezielle Variante der deutschen Hymne durch Sarah Connor sein. Vor dem Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen den FC Bayern wandelte sie den Text von Hoffmann von Fallersleben zu "Brüh im Lichte dieses Glückes..." um. Und bei der Rodel-WM 2015 lief die DDR-Hymne "Auferstanden aus Ruinen".

Den ersten bekannten Aufreger mit der deutschen Hymne gab es übrigens im Moment des größten "Wir sind wieder wer"-Glücks: Nach dem gewonnenen WM-Finale 1954 im Berner Wankdorf-Stadion stimmten die mitgereisten deutschen Fans noch die erste Strophe des Deutschland-Liedes an. Vermutlich aber weniger aus nationalistischen Gründen, sondern weil sie die Hymne wegen der Nazi-Zeit mit diesem Text kennen gelernt hatten.

Kleiner Trost am Rande: Auch die USA, hier in der Rolle des Verursachers, haben ein Hymnen-Gate. Auch wenn das schon fast 30 Jahre her ist, bringt die Szene manchen US-Bürger immer noch auf die Palme. Bei einem normalen Baseball-Spiel stimmte die TV-Komikerin die Hymne an und - na ja, intonierte sie auf ihre Weise. Das fand sie so komisch, dass sie währenddessen anfangen musste zu lachen. Es folgte ein Sturm der Entrüstung.