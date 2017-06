2017-06-28 11:42:01.0

FC Augsburg Nach Fenerbahce-Absage: FCA testet gegen Regensburg

Am 22. Juli stehen für den FC Augsburg in Ulm zwei Testspiele an einem Tag an: Zuerst geht es gegen den heimischen SSV, danach gegen Jahn Regensburg. Von Robert Götz

Jetzt ist es fix: Manuel Baum und der FC Augsburg spielen am 22. Juli in Ulm gegen Regensburg und das Heimteam. Foto: Marius Becker